După 19 scumpiri în fix o lună de zile, autorităţile fac, în sfârşit, ceva. Prea târziu şi prea puţin. Carburanții s-au scumpit cu aproape 2 lei pe litru, dar statul nu vrea să dea înapoi nici măcar unul. Calculele Observator spun că ne-am putea aştepta la o reducere suplimentară de 40 de bani, în plus faţă de ieftinirea de 50 de bani la care ne aşteptăm de la 1 aprilie. Deci 90 de bani în minus la fiecare litru de motorină e cel mai optimist scenariu. Dieselul ar putea costa, aşadar, 9 lei şi 20 de bani, benzina în jur de 8 lei şi 60 de bani, în cel mai bun caz. Niciun ban nu vine din buget: reducerile sunt practic din TVA-ul încasat în plus din cauza scumpirilor și din adaosurile companiilor petroliere.

Într-o lună, un plin de motorină s-a scumpit cu 100 de lei, iar unul de benzină, cu peste 60 de lei. Mulţi şoferi caută deja alte soluţii să ajungă la muncă. Pentru a tempera prețurile, Guvernul va discuta luni şi despre o reducere a accizei, după ce ieri a adoptat o ordonanță prin care plafonează adaosurile comerciale ale companiilor petroliere. "Dacă preţurile ar rămâne la nivelul actual la pompă, statul poate aloca undeva pentru compensarea accizei la 30-40 bani pe litru, care este de fapt diferenţa de TVA, între TVA-ul aferent unui preţ de 8 lei și TVA-ul unui preţ de 10 lei Orice cifră mai mare de atât pe care statul să o susțină nu are susținere în buget", a declarat Ionuţ Dumitru, consilierul economic al premierului.

În România, benzina este mai scumpă decât în Suedia, Italia sau Spania

Practic, statul nu va da bani în plus din buget, returnează doar ce deja a încasat în plus din TVA. La 8 lei litrul, cât era înainte de criză, TVA-ul reprezenta mai puţin de un leu şi 40 de bani. Dacă prețul motorinei sare de 12 lei, TVA-ul colectat va depăşi 2 lei. Cei nici 70 de bani diferență sunt, practic, suma pe care statul o poate da înapoi prin reducerea accizei. Cu cât prețul va crește mai mult în benzinării, cu atât statul va avea mai mult de returnat. Cu alte cuvinte, un litru de motorină care azi costă 10 lei şi 10 bani ar putea costa, după 1 aprilie, 9 lei şi 20 de bani. Iar benzina care azi se vinde cu 9 lei şi 30 de bani s-ar putea ieftini la 8 lei şi 60 de bani. Departe de cum erau preţurile la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Consilierul economic al premierului nu exclude nici scenariul în care și companiile petroliere să pună umărul la scăderea preţurilor, așa cum s-a întâmplat în 2022. Totuşi, principalul beneficiar al scumpirilor rămâne statul.

Articolul continuă după reclamă

"De când s-au scumpit carburanții, statul câștigă mai mulți bani. Este logic, firesc, științific ca statul să reducă această presiune fiscală. Sigur că asta nu ar ieftini definitiv carburanții, doar ar muta prețul motorinei și al benzinei pe un palier inferior, dar dacă criza continuă, prețurile vor continua să crească, evident", a declarat Bogdan Glăvan, profesor economie. "Probabil că și statul și cei din domeniu vor trebui să asimileze o parte din aceste costuri, dar în limita posibilităţilor", a declarat Ionuţ Dumitru, consilierul economic al premierului.

"Mai mult de jumătate din ce plătim la pompă se duce la stat. Dacă vrem să mergem de aici la Constanța sau de aici, la Ploiești, de fapt, trebuie să cerem binecuvântarea statului. Pentru că nu plătim carburanți propriu-zis, inclusiv munca celor din rafinării sau a distribuitorilor, decât într-o măsură minoritară. Majoritar, plătim taxe. De asta în România sunt prețurile care sunt", a declarat Bogdan Glăvan, profesor economie. În România, benzina este mai scumpă decât în Suedia, Italia sau Spania. În privinţa preţului motorinei, țara noastră e pe locul 10 în clasamentul european.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Știați că puteți solicita la Termoenergetica o recalculare a facturilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰