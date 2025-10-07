Antena Meniu Search
Se construieşte o nouă Transalpina în România. Investiţie de 90 de milioane de euro

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a declarat, marţi, că a semnat contractul de finanţare pentru modernizarea a 27 kilometri de drum pe teritoriul judeţului, dintr-un total de peste 56 de kilometri care traversează şi judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, traseul timişean urmând să fie un viitor Transluncani 2, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 16:37
Principalele beneficii ale modernizării Drumului Judeţean DJ 684 vizează accesibilizarea unor obiective turistice şi apropierea de autostrada A1. Peştera de la Româneşti, bisericile din lemn şi morile de apă, mănăstirile şi peisajele montane spectaculoase din Munţii Poiana Ruscă se vor deschide astfel spre investiţii, turism şi oportunităţi economice.

Investiţia de 90 de milioane de euro, din Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest, va asigura o vizibilitate mai bună pentru obiectivele turistice din zona de est a judeţului şi va permite, totodată, şi dezvoltarea altor investiţii de profil.

"Sunt 90 de milioane de euro pentru cel mai important proiect de infrastructură rutieră din estul judeţului. Drumul Judeţean DJ 684 va lega Timişul de Caraş-Severin şi Hunedoara şi va deveni o adevărată atracţie turistică datorită peisajelor. Putem vorbi de un drum asemănător Transluncaniului (un Transluncani 2 - n.r.). Proiectul este o premieră din mai multe puncte de vedere. Vorbim despre cea mai mare finanţare ADR pentru infrastructură rutieră pentru un număr record de kilometri modernizaţi. Totodată, este cel mai amplu parteneriat de până acum în regiunea de vest: trei consilii judeţene şi patru primării", arată Alfred Simonis, într-o informare de presă.

Drumul va avea două componente, respectiv una care conectează judeţele Timiş şi Caraş-Severin pe traseul Coşava - Tomeşti - Luncanii de Jos - Rusca Montană - Voislova şi celălalt va lega judeţul Caraş-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană - Lunca Cernii de Jos, unde va face conexiunea cu DJ 687D, care traversează alte zone turistice precum lacul Cinciş şi duce spre municipiul Hunedoara.

Drumul Transluncani este săpat în munte şi a fost inaugurat în urmă cu şase ani, străbate satul Luncanii de Jos şi urcă până la o altitudine de peste 700 de metri, nu departe de vârful Padeş (1382 de metri), cel mai înalt din judeţul Timiş, spre locul numit "La Oboare". Pentru frumuseţea lui este supranumit "Transalpina Banatului" sau "Transfăgărăşanul bănăţean".

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

