Cine îşi caută un loc de muncă în această perioadă, cu siguranţă va găsi. Agenţii economici oferă peste 34.000 de locuri de muncă pentru toate categoriile de candidați, indiferent de nivelul de studii sau experiență. Inclusiv angajatorii din ţările europene vin cu locuri libere.

Agenţii economici pun la dispoziţie aproape 34.600 de locuri de muncă în ţară, iar în străinătate sunt solicitări pentru ocuparea a aproximativ 250 de posturi.

Dintre locurile de muncă disponibile în ţară, aproape 2.200 sunt pentru persoanele cu studii superioare, unde se caută de la ingineri, manageri şi până la specialişti în diferite domenii.

Apoi, sunt aproape 13.000 de locuri de muncă pentru persoanele care au studii liceale, postliceale şi profesionale. Aici este nevoie de vânzători, casieri, asistenţi medicali, şoferi, sudori sau agenţi de securitate, acestea fiind doar câteva.

Sunt şi aproximativ 19.600 de job-uri pentru cei fără studii, ori cu studii primare sau gimnaziale, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Referitor la locurile vacante din străinătate, acestea sunt disponibile în ţări precum Germania, Norvegia, Finlanda, Polonia ori Italia. Cei interesaţi pot consulta întreaga ofertă de job-uri pe site-ul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

