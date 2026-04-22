Penny România continuă extinderea rețelei sale și anunță deschiderea unui nou magazin în Mihăești, județul Vâlcea, programată pentru luna iunie. În acest context, compania recrutează noi colegi pentru poziția de vânzător.

Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători - Curierul de Vâlcea

Poziția de vânzător implică participarea la activitățile zilnice din magazin, astfel încât spațiul să fie pregătit permanent pentru clienți. Principalele responsabilitati sunt: aranjarea produselor la raft, vânzarea la casa de marcat, pregătirea comenzilor online pentru ridicare, menținerea magazinului bine organizat și sprijinirea clienților atunci când este necesar.

Pozițiile sunt deschise inclusiv persoanelor fără experiență anterioară în retail, activitatea putând fi învățată prin training și prin sprijinul echipei din magazin. Sunt încurajați să aplice candidații care sunt disponibili pentru lucrul în ture și se simt confortabil cu un stil activ. Susținem un mediu de lucru divers și incluziv, în care fiecare coleg contează și este susținut să se dezvolte.

Penny oferă angajaților un pachet de beneficii care include bonusuri de performanță, tichete de masă, tichete cadou de sărbători, spor 100% pentru munca în zilele de sărbători legale lucrate, spor 50% pentru munca în weekend, asigurare medicală privată, card de cumpărături pentru angajați, programe de training și dezvoltare profesională, precum și zile suplimentare de concediu în funcție de vechimea în companie, pornind de la 22 de zile de concediu, dar și alte beneficii.

Articolul continuă după reclamă

Penny este unul dintre cei mai activi retaileri din România, parte a grupului german REWE, cu peste 460 de magazine la nivel național și un plan de dezvoltare pe termen lung care vizează 1.000 de magazine și investiții de 3 miliarde de euro până în 2035.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰