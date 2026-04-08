Programul Penny de Paște 2026. Cum vor fi deschise magazinele în perioada 10-14 aprilie

Magazinele PENNY din România vor avea un program special în perioada sărbătorilor pascale din 2026, cu modificări importante în zilele de dinainte și imediat după Paște.

Potrivit anunțului făcut de retailer, în intervalul 6-10 aprilie, magazinele vor funcționa după program normal, între orele 07:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare (11 aprilie), unitățile vor avea program redus, urmând să se închidă la ora 18:00.

În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, toate magazinele PENNY vor fi închise. Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, însă cu program scurt, între orele 10:00 și 18:00.

Începând cu 14 aprilie, magazinele vor reveni la programul obișnuit de funcționare.

Reprezentanții companiei le recomandă clienților să își planifice din timp cumpărăturile pentru a evita aglomerația din zilele premergătoare sărbătorilor.

