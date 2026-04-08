Programul Penny de Paște 2026. Cum vor fi deschise magazinele în perioada 10-14 aprilie

Magazinele PENNY din România vor avea un program special în perioada sărbătorilor pascale din 2026, cu modificări importante în zilele de dinainte și imediat după Paște.

de Nicu Tatu

la 08.04.2026 , 16:47
Potrivit anunțului făcut de retailer, în intervalul 6-10 aprilie, magazinele vor funcționa după program normal, între orele 07:00 și 22:00. În Sâmbăta Mare (11 aprilie), unitățile vor avea program redus, urmând să se închidă la ora 18:00.

În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, toate magazinele PENNY vor fi închise. Activitatea va fi reluată luni, 13 aprilie, însă cu program scurt, între orele 10:00 și 18:00.

Începând cu 14 aprilie, magazinele vor reveni la programul obișnuit de funcționare.

Reprezentanții companiei le recomandă clienților să își planifice din timp cumpărăturile pentru a evita aglomerația din zilele premergătoare sărbătorilor.

Nicu Tatu Like
penny program paste
Înapoi la Homepage
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Un tânăr a murit la Terapie Intensivă în timp ce era supravegheat de un medic care lucra de acasă
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
Ce a trăit un român pe Muntele Athos! A văzut minunea vieții lui. Nu credea că e posibil
Comentarii


Întrebarea zilei
Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.