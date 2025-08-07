Lovitură dură pentru milioane de români! Guvernul schimbă regulile pentru pensiile private Pilon 2 şi 3. Românii nu vor mai putea retrage toată suma la împlinirea vârstei standard, ca în prezent.

Viitorii pensionari vor putea retrage doar 25% din suma totală acumulată în fondul privat de pensii, fie că vorbim de Pilonul 2 sau Pilonul 3. Cealaltă sumă va putea fi retrasă în tranşe lunare care nu pot depăşi pensia minimă din sistemul public, adică suma de 1.281 de lei.

Dacă suma totală acumulată în contul privat de pensii este mai mare şi nu poate fi plătită în decurs de 10 ani, atunci beneficiarul va putea solicita ca tranşa lunară să fie mai mare de 1.281 de lei.

De altfel, banii pot fi moşteniţi şi apare şi un nou tip de pensie privată, pensia viageră. Este vorba despre plăţi lunare până la moarte.

Câţi bugetari vor fi concendiaţi în urma reformei

Vor fi reduceri de personal de 20% în administraţia locală. Este vorba despre un proiect pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării, care va fi adoptată de guvern în următoarea perioadă.

Din cele 10.000 de posturi de consilieri personali vor rămâne doar 6.000 şi va fi redus şi numărul poliţiştilor locali, în funcţie de numărul de locuitori. Va fi un post la 1.200 de locuitori dintr-un oraş, comună sau municipiu. În Municipiul Bucureşti, un post va fi la 6.500 de locuitori. Şi salariile în administraţia publică vor fi plafonate.

