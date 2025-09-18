În plin boom imobiliar din pandemie, când toată lumea se grăbea să prindă o oportunitate, un specialist în securitate cibernetică din Atlanta a crezut că face pasul cel mare spre stabilitate: avea de gând să-şi cumpere propria lui casă. Trei ani mai târziu, la doar 31 de ani, spune că decizia a fost una dintre cele mai scumpe greșeli ale vieții lui.

Şi-a cumpărat o casă de aproape 400.000 € în pandemie şi acum regretă: "Mai bine rămâneam chiriaș" - REDFIN

Era primăvara lui 2022. Navarro, pe atunci în vârstă de 28 de ani, a vizionat o locuință cu trei dormitoare, având dimensiunea de 150 de metri pătrați. Prețul: 399.000 de dolari. A fost impresionat de bucătăria modernă și cucerit de blaturile de granit, spune el.

"Am intrat în casă, m-am uitat în jur și mi-am zis: asta e. Nu aveam timp să stau pe gânduri. Piața era nebună, dobânzile scăzute, și dacă nu acționam repede, pierdeam șansa", povestește Navarro.

În mai puțin de două zile a semnat contractul. A vrut să scape de chiria împărțită cu alți colegi și să profite de condițiile de creditare de atunci.

Articolul continuă după reclamă

"Mai bine rămâneam chiriaş"

Visul a început să se năruie imediat după mutare. Cheltuielile lunare pentru casă (rata ipotecii, utilitățile, asigurarea și îngrijirea curții care era destul de mare) au ajuns la aproape 3.000 de dolari. "Înainte, ca chiriaș, plăteam 1.200 de dolari. Și partea cea mai ironică e că folosesc doar 40% din casă", spune el.

La doi ani după achiziție, problemele s-au agravat: un miros persistent de canalizare l-a împins să afle că are o țeavă neconectată la rețeaua principală. Reparațiile l-au costat peste 13.000 de dolari: "Nici măcar nu era vina mea, dar bugetul mi-a fost dat peste cap. Mobilatul camerelor goale, întreținerea curții și facturile în creștere au făcut ca regretul să fie și mai mare"

În 2024, Navarro a decis să vândă. A scos casa la vânzare la 430.000 de dolari. După luni de așteptare, fără niciun interes, a coborât prețul la 387.500: "E pe piață de aproape un an și nu s-a arătat nimeni. Piața nu mai e ce a fost în pandemie".

În Atlanta, prețurile crescuseră cu 51% în trei ani, dar în 2025 ritmul s-a redus drastic, la doar 5%. La nivel național, dobânzile ipotecare, care atinseseră minime istorice în pandemie, au urcat apoi până la aproape 8% în 2023, pentru a coborî în prezent spre 6,5%. Încă destul de ridicate încât să țină cumpărătorii departe de a face achiziţii atât de mari şi drastice.

"Cei care au cumpărat în goana după case în pandemie sunt acum prinși la mijloc: costuri uriașe, creșteri mici de preț și riscul de a rămâne cu o proprietate care valorează mai puțin decât ipoteca", explică analiștii.

Bărbatul regretă decizia de a-şi cumpăra o locuinţă

Privind în urmă, Navarro recunoaște că decizia a fost impulsivă. "Am cumpărat din frica de a nu rata momentul. Îmi doream casa mea, dar acum îmi dau seama că era mai înțelept să rămân chiriaș. Aș fi economisit bani și nervi".

Astăzi, tot ce își dorește este să găsească un cumpărător, să stingă creditul și să se întoarcă la chirie, alături de un prieten. "Data viitoare, dacă va exista o dată viitoare, o să-mi iau timp. Nu mă mai arunc cu capul înainte", promite el, potrivit International Business Times.

"Ceea ce părea o oportunitate de aur s-a transformat într-o povară. E un semnal de alarmă pentru toți cei care cred că a cumpăra repede și scump garantează stabilitatea pe termen lung", concluzionează Navarro.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰