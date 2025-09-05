Subvenţii de la Guvern pentru firmele care angajează victime ale violenţei domestice. Ce sumă se oferă

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, mai multe schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, printre care se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale, prin acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă persoane vulnerabile, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri, informează news.ro.

"Executivul a aprobat, în şedinţa de astăzi, Hotărârea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ocupării forţei de muncă, care aduce schimbări importante în sprijinul persoanelor vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă. Printre acestea se numără şi victimele violenţei domestice sau ale traficului de persoane, care, pe lângă traumele prin care trec, se confruntă şi cu obstacolul reintegrării sociale şi profesionale", arată Guvernul într-un comunicat.

Care sunt noile reglementări

Prin noile reglementări, se creează un cadru unitar şi mai prietenos, menit să le ofere şansa unei vieţi demne, prin muncă. Principalele măsuri de sprijin şi protecţie aprobate: acces gratuit la programe de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, victime ale violenţei domestice sau ale traficului de persoane; acordarea unei subvenţii de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca şomeri; obligaţia de confidenţialitate pentru angajatori privind calitatea de victimă a persoanelor încadrate în muncă; menţinerea sprijinului financiar acordat angajatorilor, inclusiv în cazul în care încetează măsurile de protecţie dispuse prin ordin de protecţie, precizează MInisterul Muncii.

În plus, în vederea corelării cadrului legislativ, sunt propuse modificări şi completări ale normelor metodologice aferente mai multor legi din domeniul ocupării forţei de muncă, care vizează ucenicia la locul de muncă, stagiile pentru absolvenţii de învăţământ superior şi stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.

"Prin aceste măsuri, Guvernul urmăreşte îmbunătăţirea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, simplificarea procedurilor administrative şi încurajarea angajatorilor să devină parte activă în procesul de integrare profesională şi socială a persoanelor aflate în dificultate", mai arată ministerul.

