Țara care revine la propria monedă după 35 de ani, ca să scape de criză

O ţară a decis să revină la propria monedă după 35 de ani de dependenţă faţă de dolarul american.

Somalia se pregăteşte să readucă în circulaţie şilingul somalez şi să emită, din nou, bancnote naţionale. Este o încercare de a-şi recâştiga controlul asupra sistemului monetar, după mai bine de trei decenii marcate de război, instabilitate şi o economie în care dolarul a ajuns să fie folosit pe scară largă.

Banca Centrală a Somaliei spune că pregătirile au intrat într-o etapă avansată. Parlamentul analizează acum modificările legislative necesare, iar banca lucrează la regulile privind rezervele valutare şi gestionarea monedei.

Somalia vrea să-şi aducă moneda înapoi

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Povestea începe în 1991, când regimul lui Siad Barre s-a prăbuşit, iar ţara a intrat într-un război civil. Banca centrală nu a mai avut, practic, capacitatea de a emite şi gestiona o monedă naţională în mod normal, scrie Business Insider Africa.

Au urmat ani în care bancnotele somaleze au devenit tot mai rare şi mai deteriorate, în timp ce dolarul american s-a răspândit în economie. Astăzi, dolarii sunt folosiţi pentru numeroase cumpărături, economii şi plăţi, inclusiv prin serviciile de bani de pe telefon.

În acelaşi timp, bancnotele somaleze care au rămas în circulaţie au ajuns într-o stare tot mai proastă. Unele sunt atât de rupte şi de uzate încât oamenii încearcă să le păstreze întregi cu sfoară sau elastice.

Situaţia a devenit şi mai dificilă în ultimele luni. Din aprilie, tot mai multe magazine din Mogadishu şi din alte zone au început să refuze bancnotele vechi şi deteriorate. Pentru unii comercianţi, acest lucru înseamnă că banii pe care îi au nu mai pot fi folosiţi sau schimbaţi cu uşurinţă.

Ministrul Comerţului a recunoscut problema încă din aprilie şi a anunţat că autorităţile lucrează la un plan pentru emiterea unor bancnote noi.

O revenire care nu va fi uşoară

Reintroducerea şilingului nu înseamnă însă că Somalia poate renunţa peste noapte la dolar. După 35 de ani în care moneda americană a devenit atât de prezentă în economie, autorităţile trebuie să-i convingă pe oameni şi pe comercianţi să aibă din nou încredere în moneda naţională.

Somalia nu este singura ţară care încearcă să facă acest lucru. Zimbabwe a lansat în 2024 o nouă monedă, numită Zimbabwe Gold sau ZiG, după ani de instabilitate monetară. Chiar şi aşa, dolarul american continuă să fie folosit masiv în economia ţării.

Planul apare într-un moment dificil pentru Somalia. Ţara se confruntă în continuare cu probleme de securitate, iar sprijinul internaţional de care a depins în ultimii ani este tot mai incert.

Statele Unite au anunţat că din 2027 nu vor mai susţine partea logistică a misiunii africane de sprijin şi stabilizare din Somalia, care are aproape 12.000 de militari. Sprijinul pentru hrană, combustibil, servicii medicale şi transport este considerat esenţial pentru funcţionarea misiunii. În paralel, Washingtonul a anunţat şi încheierea statutului special de protecţie pentru aproape 1.100 de somalezi aflaţi în Statele Unite.