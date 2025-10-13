Temu își dublează profiturile în UE şi plătește taxe minime. Doar 8 angajați, venituri de 1,7 miliarde $

Platforma chineză Temu a înregistrat o creștere spectaculoasă a profiturilor în Uniunea Europeană, ajungând la aproape 120 de milioane de dolari în 2024, cu doar opt angajați. În ciuda vânzărilor uriașe, compania a plătit doar 18 milioane de dolari în impozite, stârnind critici privind evitarea fiscală și presiuni pentru reglementări mai stricte în Europa.

Operațiunile platformei chineze de comerț online Temu din Uniunea Europeană și-au mai mult decât dublat profitul înainte de impozitare anul trecut, ajungând la puțin sub 120 de milioane de dolari (aproximativ 90 de milioane de lire sterline), deși compania are doar opt angajați, potrivit datelor contabile, scrie The Guardian.

Profiturile au crescut cu 171% în cele 12 luni încheiate în decembrie 2024, comparativ cu 44,1 milioane de dolari în anul precedent, pe fondul vânzărilor masive de produse ieftine, promovate intens pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, compania a plătit doar 18 milioane de dolari în impozit pe profit, dintre care aproape 3 milioane reprezintă o taxă suplimentară obligatorie, introdusă la sfârșitul anului 2023, după ce UE a aderat la un acord global privind o cotă minimă de impozitare pentru companiile mari.

Controverse fiscale și impactul noilor reglementări vamale

Datele financiare depuse de Whaleco Technology, compania-mamă a Temu înregistrată în Irlanda, arată că veniturile au crescut la 1,7 miliarde de dolari, față de 758 milioane în anul anterior, înainte ca UE să înceapă să introducă noi reglementări pentru această platformă ultra low-cost.

Documente separate indică faptul că Temu are acum peste 115 milioane de clienți în UE, echivalentul a mai mult de un sfert din populația Uniunii.

Aceste cifre apar pe fondul unor rezultate similare în Marea Britanie, unde Temu și-a dublat aproape atât veniturile, cât și profiturile.

Creșterea vânzărilor are loc înainte de implementarea măsurilor UE care vizează închiderea unei breșe fiscale prin care coletele cu valoare sub 150 de euro evită taxele vamale și unele controale de frontieră. Anul trecut, 4,6 miliarde de colete de valoare mică au intrat în UE, adică 12 milioane pe zi, de trei ori mai multe decât în 2022. Peste 91% dintre aceste colete proveneau din China, de unde Temu și compania rivală Shein își expediază majoritatea produselor.

Începând din iulie 2025, au fost aplicate controale mai stricte, iar impunerea taxelor vamale este programată să înceapă din 2028.

În SUA, a fost eliminată în vara aceasta scutirea de taxe pentru bunurile sub 800 de dolari ("de minimis"), o măsură menită să limiteze expansiunea Temu și Shein. Marea Britanie analizează, de asemenea, o modificare similară.

Paul Monaghan, directorul executiv al Fair Tax Foundation, estimează că entitatea Temu din Irlanda a facilitat vânzări de aproximativ 10 miliarde de dolari în UE, veniturile raportate reflectând doar comisioanele și taxele percepute de platformă vânzătorilor independenți.

Dacă s-ar include și vânzările estimate de 2 miliarde de dolari înregistrate în Marea Britanie, Temu ar depăși retailerul britanic Next și ar rivaliza ca dimensiune cu Primark.

"Trebuie să ne întrebăm de ce Temu are un impact economic și fiscal atât de neglijabil în Marea Britanie și în Europa, în ciuda vânzărilor uriașe", a spus Monaghan. "Avem de-a face cu un lanț de companii din paradisuri fiscale, structurat astfel încât să nu aducă aproape niciun beneficiu fiscal în Europa".

El a făcut apel la guvernele europene să acționeze mai ferm pentru a proteja baza de impozitare locală și pentru a crea condiții egale de concurență pentru retaileri.

"Susținerea taxei minime globale și a taxei pe serviciile digitale, revizuirea scutirilor vamale și impunerea transparenței fiscale pe țări ar fi un început bun pentru politicieni", a subliniat Monaghan.

Un purtător de cuvânt al Temu a declarat că operațiunile din Irlanda sunt "companii reale, cu angajați reali", iar numărul redus de angajați nu reflectă amploarea activității.

"Temu respinge categoric orice sugestie că structura sau operațiunile noastre sunt concepute pentru a evita plata taxelor sau pentru a minimiza amprenta economică în Europa. Deși suntem o companie tânără, aflată încă în faza de investiții, am plătit deja miliarde de euro în taxe în jurisdicțiile europene, iar această sumă va continua să crească pe măsură ce activitatea noastră se maturizează".

Potrivit aceleiași surse, cifra de impozit menționată vizează "doar o singură entitate juridică" și nu include taxele vamale, TVA-ul și alte taxe.

"Temu a intrat pe piața europeană acum doi ani și a investit masiv în dezvoltarea unei platforme eficiente, care să conecteze vânzătorii și consumatorii, oferind produse de calitate la prețuri accesibile și oportunități de creștere pentru comercianții locali din Europa".

"Ne concentrăm pe construcția unui model sustenabil, conform și de încredere, care să ofere valoare reală consumatorilor și să susțină dezvoltarea afacerilor locale".

