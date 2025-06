Atacul sângeros i-a curmat viaţa viaţa Teodorei, dar nu a fost prima agresiune pe care Robert Lupu a comis-o împotriva femeii pentru care avea o obsesie bolnavă. Atât victima, cât şi soţul ei au reclamat de mai multe ori că au fost atacaţi de acesta.

De fiecare dată, Robert Lupu a scăpat basma curată

1 martie 2021, Teodora şi viitorul soţ sunt şicanaţi în trafic de Robert Lupu. Agresorul scapă cu o amendă. O primă plângere a venit pe 1 martie 2021. Supărat că Teodora a început o relaţie cu bărbatul care avea să-i devină soţ, Lupu, care era şofer, i-a şicanat pe cei doi în trafic, pe străzile din Oneşti. Teodora şi logodnicul ei au sunat atunci la 112, dar au decis ulterior să nu depună plângere penală. Criminalul a scăpat doar cu o amendă.

Vezi și

Următorul atac a venit la mai puţin de o lună. Robert Lupu a aflat că Teodora şi logodnicul ei vor vizita o casă din judeţul Dolj şi i-a aşteptat acolo. Episodul este descris în cartea criminalului: "Ies afară servindu-l cu o palmă serioasă lui, şi ei una să nu se supere de inechitate."

31 martie 2021 Teodora şi viitorul soţ sunt loviţi de Robert Lupu. Plângerea penală nu are niciun rezultat.

De data aceasta, cuplul a făcut plângere la poliţie. Fără rezultat. Poliţiştii s-au mărginit să constate că victimele nu au certificat medico-legal, iar martorii citaţi au declarat că n-au văzut nimic.

Hărţuirile din partea lui Robert Lupu au continuat şi când Teodora era concurentă la Insula Iubirii.

"Îmi amintesc că vorbeam cu fetele cu care am fost în sezon. Vorbeam pe grup că cine este nebunul acesta şi aşa, cumva, am aflat că este fostul ei care părea din comentarii a fi foarte obsedat de ea", spune Anamaria Vaida, ispită la Insula Iubirii.

Teodora nu a fost prima femeie terorizată de Lupu

Printr-un calvar a trecut şi prima lui soţie, cu care s-a căsătorit în 1999. Fiica unui faimos medic ortoped, tânăra, care avea 18 ani atunci, a îndurat trei ani de umilinţe. Inclusiv sechestrarea într-o boxă, la un subsol. Divorţul a venit în 2002, iar Lupu a fost condamnat, dar cu suspendare, pentru lovire şi distrugere. Neputinţa autorităţilor de a-l opri pe individ, în ciuda plângerilor repetate care au precedat asasinatul, a înfuriat societatea civilă. Critici a primit şi şefa IPJ Ilfov, care a vorbit de o poveste de iubire între criminal şi tânăra pe care a început să o abuzeze de când era adolescentă.

"Este o posibilă crimă rezultată dintr-o relaţie de... legătură de iubire, să-i zic aşa", spune Mădălina Moşoiu, şef IPJ Ilfov.

Astăzi, poliţista a revenit cu explicaţii.

"Nu am afirmat şi nu consider sub nicio formă că între victimă şi autorul faptei a existat o relaţie de iubire reală. Afirmaţia făcută în cadrul conferinţei a fost menită să reflecte percepţia agresorului asupra presupusei relaţii, nu realitatea factuală a relaţiei dintre cei doi", spune Mădălina Moşoiu, şef IPJ Ilfov.

Astăzi, poliţiştii au percheziţionat apartamentul din Oneşti al criminalului

Anchetatorii încearcă să stabilească de unde a făcut rost Robert Lupu de cele două pistoale pe care le-a avut cu el în ziua asasinatului. Momentan ştiu că arma cu care a tras în Teodora fusese furată din Italia.

Vecinii criminalului sunt îngroziţi de ce află acum despre omul lângă care au locuit.

"Trecea cu capul în jos, nu vorbea cu nimeni. Îl ştiu, un dobitoc. Stătea închis şi nu discuta cu nimeni, nu dădea bună ziua la nimeni".

"Nu prea saluta, era un arogant. Avea o privire aşa, mai dură. Era recalcitrant, cum se spune", povestesc oamenii.

Martorii din complexul rezidenţial în care a avut loc asasinatul descriu scene halucinante. După crimă, Lupu s-ar fi dus liniştit într-un bar şi ar fi comandat un pahar cu vin. Abia când a fost încolţit de poliţie, şi-a pus capăt zilelor. Trupul său este în continuare la Institutul de Medicină Legală, pentru că nu a fost revendicat de nicio rudă.

În cazul în care nici mâine nu va veni nimeni să ridice cadavrul, primăria va fi obligată să-l înmormânteze în termen de cel mult 30 de zile. Trupul Teodorei, în schimb, a fost adus, astăzi, în localitatea natală, din judeţul Bacău.

Teodora va fi înmormântată joi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este o idee bună ca Bacalaureatul să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰