Cu mai puţin de o lună înainte de deschiderea anului universar, studenţii caută de zor locuinţa pe care o vor numi acasă, cel puţin o perioadă. Şi asta se vede pe piaţa imobiliară.

De fapt, încă din august au existat cu 13% mai multe intreacţiuni între chiriaşi şi proprietari. Deloc surpinzător, odată cu valul general de scumpiri, şi preţul mediu al chiriilor a crescut cu 4 procente luna trecută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Topul zonelor unde chiriile au explodat

Şi acum să vedem şi câteva preţuri concrete: sectorul 1 al Capitalei conduce topul scumpirilor - preţul mediu al unei chirii aici se duce spre 750 de euro pe lună. Este urmat de Sectorul 2 al Capitalei şi de Cluj-Napoca, acolo unde o locuinţă costă şi 630 de euro pe lună.

Articolul continuă după reclamă

La polul opus, cu un preţ aproape la jumătate, observăm că se situează Arad, unde găsim cele mai mici chirii din ţară - 360 de euro, în medie, urmat de Craiova şi de Oradea, fiecare cu un preţ al locuinţelor de 430 de euro pe lună.

Şi apropo de Oradea, aflaţi că oraşul înregistrează cea mai mare creştere în ceea ce priveşte preţul unei garsoniere: orădenii plătesc cu 20 de procente mai mult acum, faţă de 2024. Şi tot la capitolul creşteri, apartamentele cu 2 camere din Timişoara şi cele cu 3 camere din Constanţa au înregistrat şi ele o evoluţie - cu 13% sunt mai scumpe chiriile acum, faţă de anul trecut.

Şi pentru că ştim că locuinţele tip garsonieră rămân cele mai căutate în această perioadă, să vedem cum arată şi alte zone din ţară- Cluj ne întâmpină cu chirii de 440 de euro pe lună. Şi în Braşov sunt creşteri - 380 de euro costă închirierea unei garsoniere acolo. În Moldova, Iaşi vine cu preţuri de 370 de euro pe lună, iar în partea opusă, la Timişoara, putem plăti şi 300 de euro pe lună pentru o garsonieră, arată cele mai noi date ale unei platforme imobiliare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰