Video Ultima zi de plajă înainte de primul clopoţel. Gradul de ocupare pe litoral a fost de 70% în weekend

Ultima zi de vacanță a adus turiști pe litoral pentru ultimele momente de relaxare. Mai ales cei mici s-au bucurat să facă baie şi să lenevească la soare, pentru că de luni începe noul an școlar. Plajele se vor goli treptat și vor rămâne pustii până primăvara viitoare.

de Andreea Filip

la 07.09.2025 , 20:13

Chiar dacă apa a fost mai rece şi a bătut vântul, turiștii s-au bucurat de mare ca în plin sezon. Este și cazul lui Robert care a trecut în clasa a II-a.

"Mergem aici la Vama Veche pentru că nu am fost niciodată în anul acesta, aici pe plaja asta, și am venit și eu să văd, în ultima zi de vacanță, cum e plaja asta. Aș vrea să mai fie încă un an vacanță", spune Victor.

"În fiecare toamnă pregătim o ieșire înaintea școlii pentru imunizare, recomand tuturor imunizarea la malul Mării Negre", spune un turist.

Gradul de ocupare în acest weekend a fost de 70%.

"Mai înălțăm un zmeu, ne mai plimbăm un pic pe plajă, facem o baie, e un pic cam agitată marea, dar ne bucurăm așa cum e având în vedere că e ultima dată pe anul ăsta când mai venim", susţine o turistă.

"Copiii or să înceapă școala, dar dacă vremea va fi la fel de frumoasă, eu mă aștept că și weekendul viitor vor fi multe locații deschise, multe terase", a declarat Adi Voican, vicepreședinte Asociația Națională a Agențiilor de Turism.

"Dacă e vremea frumoasă o să venim", spune o turistă.

Turiştii care au ajuns la final de sezon au făcut şi economii la buget.

"S-au bucurat, au fost valuri, dar apa caldă, prețuri mai mici, mult mai mici. Am avut ofertă pentru 2 nopți undeva între 330 și 420", a declarat Vasile Luca, manager hotel.

Cele mai multe hoteluri de 3 stele din Mamaia, Eforie Nord, Neptun și Olimp au decis să îşi închidă porţile după acest weekend.

