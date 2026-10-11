Un gigant mondial vine în România pentru a căuta angajaţi. Are nevoie de mecanici şi ingineri

Un gigant din industria aviatică vine în România pentru a recruta specialiști. Tarmac Aerosave, cea mai mare companie de stocare şi mentenanţă a aeronavelor din Europa are 60 de posturi disponibile pentru mecanici de aeronave și motoare, ingineri și specialiști tehnici.

Reprezentanții companiei vor fi la București pe 14 și 15 octombrie, pentru a-i întâlni pe candidații interesați. Locurile de muncă sunt în Franța și Spania, scrie Business Magazin.

Compania caută în special mecanici de aeronave B1/B2, coordonatori de echipă, specialiști tehnici, dar și mecanici și tehnicieni de motoare cu experiență pe modelele CFM56 sau LEAP. Sunt importante licențele și certificările specifice, însă angajatorul este interesat și de candidați pe care îi poate forma în cadrul propriilor programe de pregătire profesională.

Potrivit lui Alexandre Brun, CEO-ul Tarmac Aerosave, România este o piață interesantă de recrutare datorită numărului mare de tehnicieni și profesioniști cu experiență în aviație. Apropierea culturală și lingvistică de Franța și Spania reprezintă, de asemenea, un avantaj pentru integrarea angajaților.

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Compania promite salarii la același nivel cu cele acordate angajaților din Franța și Spania, pentru poziții comparabile. De asemenea, oferă sprijin personalizat pentru relocare, atât pentru aspectele profesionale, cât și pentru cele personale.

Recrutarea din România vine într-un moment în care Tarmac Aerosave vrea să își extindă echipele. Compania își propune să angajeze aproximativ 100 de specialiști în fiecare an, în următorii trei ani, și să ajungă la 1.000 de angajați la nivelul grupului până la sfârșitul lui 2029.

Principalul obstacol în calea creșterii este lipsa personalului calificat, spune Alexandre Brun. Industria aviatică are nevoie de tot mai mulți specialiști în mentenanță, în timp ce angajatorii concurează pentru aceleași competențe cu sectoare precum industria aerospațială, apărarea și industria auto.

Deocamdată, Tarmac Aerosave nu și-a stabilit o țintă de recrutare pe termen lung pentru România. Dacă prima experiență va avea rezultatele așteptate, compania ia în calcul noi campanii de recrutare și parteneriate cu universități, școli tehnice și instituții de formare.