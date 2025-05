Sunt coloraţi, parfumaţi şi se întind pe 13 hectare. Cea mai mare plantaţie de bujori din România o găsim la Moţăţeni.

15 soiuri de bujori sunt plantate în această zonă. De aici, florile ajung să fie vândute în Austria, Franța și Olanda, unde un singur transport duce peste 80.000 de fire. Preţul pentru un bujor parfumat, direct de la producător, variază între trei şi opt lei.

Olandezul cu cea mai mare plantaţie din ţară

Deşi e floarea Naţională a României, bulbii de bujor de la Moţăţeni sunt aduşi din Olanda - ţara natală a cultivatorului. Pieter Rottier nu a ales întâmplător România pentru a-şi deschide afacerea înfloritoare.

"Când am venit în România în 2015, am văzut că, aici, în zona noastră e solul foarte bun. Poate cel mai bun din România. Noi am ales (n.r soiurile) care au producţia cea mai bună, cea mai frumoasă, cea mai rezistentă, cu boli, cu insecte, cu orice", a povestit Pieter Rottier, cultivator.

Odată înfloriţi, în câmp începe forfota. Zeci de muncitori lucrează de zor pentru a culege cu grijă fir cu fir.

"Aici sunt nişte soiuri cu durată de viaţă mai mică, iar în mâna stângă am cel mai iubit bujor, şi cel mai valoros, se numeşte Etched Salmon este şi cel mai scump şi ce îl face deosebit este că are nuanţa de roz-somon şi o strălucire aparte", a spus o femeie.

Unde exportă florile

Din câmp, florile sunt duse la depozit, unde sunt sortate şi pregătite pentru export.

"Se numără. Cei mai înfloriţi sunt daţi într-o parte, sunt selectaţi şi facem calitate diferită. Avem clientul în Olanda, îl sun, îl întreb: ce calitate vreţi, care soi. Vine camionul aici şi îl încărcăm", a adăugat antreprenorul.

Bujorii ajung şi în pieţele şi florăriile din România, unde un fir se vinde cu aproximativ 20 de lei. Floarea este ocrotită de lege, iar ziua bujorului se sărbătoreşte în fiecare an pe 15 mai.

