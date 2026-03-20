Unde te poţi angaja vara pe litoral. Salariile ajung şi la 8.000 de lei, dar fără doritori

Pe litoral se fac pregătiri pentru deschiderea sezonului estival din acest an iar hotelierii întâmpină deja probleme. Cel mai greu de găsit sunt angajaţii. Cu toate că sunt mii de posturi deschise de la ospătari și bucătari, până la cameriste și recepționeri, angajatorii spun că "nu au cu cine lucra".

de Cristina Niță

la 20.03.2026 , 14:31

Cele mai căutate sunt posturile de bucătari, ospătari, cameriste sau barmani, iar veniturile pot ajunge la câteva mii de lei în funcție de experiență, dar și de locație. 

De exemplu, un bucătar poate câștiga până la 8.000 de lei, o cameristă aproximativ 5.500 de lei, un barman în jur de 5.000 de lei, iar ospătarii pornesc de la 4.500 de lei, la care se adaugă și bacșișurile.

Pentru joburile mai puțin calificate, salariile sunt mai mici, dar vin la pachet cu beneficii importante, cazare, mese gratuite și bonusuri de performanță. Chiar și așa, patronii spun că găsesc tot mai greu angajați, iar lipsa forței de muncă rămâne una dintre cele mai mari probleme la început de sezon estival.

Cristina Niță
Cristina Niță

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

O femeie a vandalizat mormântul unui român celebru! Dezvăluirile tulburătoare făcute de fiica acestuia
O femeie a vandalizat mormântul unui român celebru! Dezvăluirile tulburătoare făcute de fiica acestuia
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
Cristina Spătar și soțul, Vicențiu Mocanu, declarații exclusive despre divorț. Cei doi au vorbit special pentru SpyNews.ro
