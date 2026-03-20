Unde te poţi angaja vara pe litoral. Salariile ajung şi la 8.000 de lei, dar fără doritori

Pe litoral se fac pregătiri pentru deschiderea sezonului estival din acest an iar hotelierii întâmpină deja probleme. Cel mai greu de găsit sunt angajaţii. Cu toate că sunt mii de posturi deschise de la ospătari și bucătari, până la cameriste și recepționeri, angajatorii spun că "nu au cu cine lucra".

Cele mai căutate sunt posturile de bucătari, ospătari, cameriste sau barmani, iar veniturile pot ajunge la câteva mii de lei în funcție de experiență, dar și de locație.

De exemplu, un bucătar poate câștiga până la 8.000 de lei, o cameristă aproximativ 5.500 de lei, un barman în jur de 5.000 de lei, iar ospătarii pornesc de la 4.500 de lei, la care se adaugă și bacșișurile.

Pentru joburile mai puțin calificate, salariile sunt mai mici, dar vin la pachet cu beneficii importante, cazare, mese gratuite și bonusuri de performanță. Chiar și așa, patronii spun că găsesc tot mai greu angajați, iar lipsa forței de muncă rămâne una dintre cele mai mari probleme la început de sezon estival.

Cristina Niță

