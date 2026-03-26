Loviţi de măsurile de austeritate şi confruntaţi cu un tăvălung al preţurilor, tot mai mulţi dintre noi renunţă la micile plăceri. Doamnele nu mai merg la fel de des la coafor, iar ieşirile la restaurant cu familia sunt tot mai rare. În ultimul an s-a înregistrat o scădere cu 10% a consumului în industria serviciilor, arată datele de la INS. Dacă trendul se menţine, există riscul ca mii de oameni din Horeca să-şi piardă locurile de muncă.

Uşile saloanelor de înfrumusețare se deschid mai rar. Programările sunt puţine, pentru că multe cliente aleg soluții mai ieftine, acasă.

"Nu mai aleg să vin atât de des la salon, nici unghiile nu le mai fac, am zis cred că ar fi mult mai ok să le fac acasă, mi-am cumpărat un kit", explică o femeie.

"Nu mai vin așa de des la tuns, veneam la 2 săptămâni, acum vin la o lună - o lună și", explică un bărbat.

Articolul continuă după reclamă

"A existat o creștere a prețurilor, iar clientele au simțit acest lucru. Din această cauză au și ales în loc de o lună să vină la două luni sau chiar am avut cazuri în care clientele mi-au cerut să le ajut cu o soluție pentru a-și face singure acasă părul", explică Mariana Pleniceanu, stilist.

Oamenii taie din toate cheltuielile pe care nu le consideră prioritare.

"După serviciile de înfrumusețare, hotelurile și restaurantele au avut cel mai mult de pierdut. Industria a scăzut cu 16 procente într-un an. În același timp, românii renunță tot mai des la serviciile de curățenie sau la vacanțele prin agenții de turism", explică Georgiana Pocol, reporter Observator.

"Lumea e mai puțin preocupată să-și rezerve sejururile pe litoral, e firesc să fie o scădere de genul ăsta. Mai mult, sunt preocupați de scumpirile care sunt în România. Să nu ne așteptăm că cei care se duceau în vacanțe exotice vor veni cu siguranță în România", explică Nicolae Bucovală, hotelier.

În industria HORECA lucrează 200.000 de români, si încă pe atât în industriile adiacente. Ei sunt in pericol sa si piarda joburile daca austeritatea continuă.

"Sunt aproape 10% din totalul angajaților din România. Normal că orice mesaj, orice decizie a guvernului, fie politică, afectează această masă de oameni, a celor care vin și consumă, și categoric are impact inclusiv în tot ceea ce înseamnă salariile acestor oameni", explică Radu Tănase, director executiv HORA.

"Îngrijorarea de fapt apare în momentul în care avem scădere de la an la an, pentru că ăla de fapt este un semnal de trend. Dacă o persoană trece de la ride-sharing la metrou și tramvai, în momentul acela impactul pe buget este foarte mare. Business-uri care la rândul lor vor avea încasări mai mici, vor intra și ele într-un proces de restructurare", explică Adrian Asoltanie, specialist economic.

Românii fac economie şi la mâncare.Vânzările de alimente au scăzut cu 6,5%, la nivelul celui din pandemie.

Georgiana Pocol Like

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰