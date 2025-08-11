Încrezători şi cu zâmbetul pe buze, peste 30.000 de absolvenți de liceu din toată țara au mai făcut o încercare la Bacalaureat azi. A început sesiunea toamnă, iar prima probă, la Limba română, le-a adus elevilor subiecte din opera dramatică. Multora le-a căzut cam greu, dar recunosc că au deja planurile bine făcute: o pauză de un an în care să câştige primii bani de buzunar. Alţii au încercat să îşi facă norocul cu mâna lor: 23 de candidaţi au fost eliminaţi pentru că au încercat să copieze.

Cu zâmbetul pe buze şi mai optimişti decât la prima tură de Bacalaureat, aproape 14 mii de absolvenţi şi-au încercat din nou norocul la proba de limba română.

"Eu zic că-l iau, e imposibil, când ai ambiție, trebuie să reușești. Da, sincer nu mai știu care, că am citit vreo patru. Aici m-ați prins prost", spune un tânăr.

Cu Bac sau fără Bac, mulți dintre tineri recunosc că planurile sunt deja făcute. Cu freza aranjată și cu trusa de hairstyle la el, acest candidat a venit la Bac înainte să ajungă la job. Lucrează deja de doi ani, dar la gramatică mai are ceva de șlefuit.

Cu muzică pentru Bacul de toamnă

"Am ascultat niște piese care m-au ajutat să le înțeleg mai repede. E de la un rapper, Psihotrop, care îi spune Dă Tot, Moara cu noroc, Cine le-a făcut, Luceafărul, Dă Tot. Moara cu noroc, Ion, Plumb, Prima noapte... Prima noapte de război, a doua de dragoste. Îmi trebuie foarte mult Bacul ca să pot să devin trainer. Ca eu să predau meseria pe care am învățat-o", spune un alt tânăr.

Colegii lui de generație se laudă deja cu câștiguri uriașe și cu joburi care mai de care mai diverse.

"Eu sunt șofer, livrez, mă duc acasă, mă duc la muncă și tot așa... până îmbătrânesc. De un an jumate. Îmi place să conduc. Sunt pe colete, fac tot județul Teleorman și nu e greu deloc. 6 mii-7 mii", spune un alt absolvent.

"M-am pregătit și eu așa... din părți. Momentan am făcut contractul de muncă cu o firmă de jocuri de noroc, unde fac shuffle de cărți. Eu sunt, în sine, cum ar veni, prezentatorul care deține jocul acolo. Dau shuffle la cărți, sunt atent la mâna mea, mâna lui, să văd care câștigă și, la final, dacă pierde o tonă de bani, mai bine pentru mine, îmi intră și mie un comision acolo", spune un al alt absolvent.

Candidații au avut de scris un eseu de 400 de cuvinte în care să prezinte particularitățile unui text dramatic studiat la clasă, la profilul real, iar la profilul umanist, caracterizare de personaj, din aceeași operă. De exemplu, O scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale sau Iona, de Marin Sorescu.

Primii candidați au ieșit pe poarta liceului după o oră și jumătate. Este timpul minim de stat în sală. Cei mai mulți mi-au spus însă că au sărit peste subiectul al treilea, acolo unde au avut de comentat o operă dramatică.

Calendarul examenelor continuă marți, cu proba la matematică sau istorie, și miercuri, cu proba la alegere a specializării. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august.

