Fenomenul consumului de droguri în rândul tinerilor din România capătă proporții tot mai îngrijorătoare, iar vârsta de debut a scăzut alarmant, ajungând chiar sub 13 ani. Într-un context în care o treime dintre elevi spun că drogurile sunt deja o problemă în școala lor, iar noile substanțe psihoactive devin tot mai accesibile, intervenția directă în comunități devine esențială.

Alarmă în școli: consumul de droguri scade sub 13 ani. Intervenție directă în două unități din Capitală

În acest context, campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a ajuns în București, alăturându-se unor acțiuni de amploare în două instituții de învățământ din Capitală: Școala Gimnazială Orizont și Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”.

Evenimentele au adus în fața elevilor, profesorilor și părinților o abordare aplicată, construită dincolo de simpla informare. Expertul antidrog Cătălin Țone și Gabriela Maalouf, psiholog al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, au avut un rol esențial în transformarea informației în instrumente reale de prevenție.

Cătălin Țone a oferit o perspectivă directă, bazată pe experiența din teren, explicând mecanismele prin care tinerii ajung în contact cu drogurile și demontând miturile care le înconjoară. De la ideea falsă a „controlului” asupra consumului până la presiunea anturajului, intervenția sa a pus în lumină realitatea dură din spatele fenomenului.

Articolul continuă după reclamă

La rândul său, Gabriela Maalouf a venit cu o abordare psihologică aplicată, axată pe identificarea semnelor timpurii ale consumului, gestionarea presiunii de grup și construirea unui dialog autentic între adolescenți, părinți și profesori. Accentul a fost pus pe prevenție prin comunicare și încredere, nu prin frică.

Împreună, cei doi specialiști au conturat un cadru educațional complex, în care prevenția devine un proces conștient și asumat la nivelul întregii comunități - școală, familie și elevi.

Demersul vine într-un moment în care datele arată că fenomenul afectează tot mai profund parcursul educațional al tinerilor, contribuind la abandon școlar, probleme de sănătate mintală și comportamente de risc.

Campania națională antidrog „Conștient, nu dependent” continuă astfel un tur național amplu. În ultimele două luni, a ajuns în Iași, Botoșani, Rădăuți, Suceava, Baia Mare, Blaj, Turda, Craiova, Chișineu-Criș și Călărași, urmând ca următoarele opriri să aibă loc în Pitești și Brașov.

Prin întâlniri directe, dialog și implicarea specialiștilor, inițiativa își propune nu doar să informeze, ci să creeze o rețea reală de prevenție, într-un moment în care miza nu mai este doar conștientizarea, ci protejarea unei întregi generații.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰