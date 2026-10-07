Alexandru Thury-Burileanu, aur mondial la AI și în „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Un elev român s-a clasat printre cei mai buni tineri din lume la inteligență artificială. Alexandru Thury-Burileanu, elev al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfășurată la Astana, în Kazahstan. El a ocupat locul 19 mondial și a fost cel mai bine clasat român din competiție. Peste 400 de elevi din mai mult de 100 de țări au participat la ediția din acest an. Lotul României a obținut opt medalii: trei de aur, două de argint și trei de bronz.

Pentru Alexandru, concursul de la Astana a fost prima competiție internațională de o asemenea amploare. Probele au avut un nivel ridicat de dificultate, inclusiv în comparație cu problemele pe care le rezolvase în timpul pregătirii la nivel național.

„Momentul în care am urcat pe scenă să primesc medalia de aur, ca cel mai bine clasat român, a fost unul extraordinar. Să mă aflu printre cei mai buni elevi din lume este o onoare și o emoție greu de descris în cuvinte, și o dovadă că munca, nopțile de pregătire și pasiunea pe care o am de mic au contat cu adevărat”, spune Alexandru Thury-Burileanu.

Pasiunea lui Alexandru pentru acest domeniu a apărut înainte ca inteligența artificială generativă să devină parte din viața de zi cu zi a milioane de oameni. Avea aproximativ 11–12 ani când, inspirat de clipurile pe care le urmărea, încerca să creeze programe capabile să învețe singure să joace jocuri video. În clasa a XI-a, pe fondul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, și-a redescoperit pasiunea din copilărie. De această dată, avea și pregătirea necesară pentru a o transforma în performanță.

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Medalia obținută la Astana vine după mai mulți ani cu rezultate importante. Alexandru a câștigat bronzul la secțiunea de informatică a Olimpiadei Internaționale Zhautykov 2025 și argintul la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială 2026. La Olimpiada Națională de Informatică a obținut medalii de argint și mențiuni în edițiile din 2024, 2025 și 2026, iar la Olimpiada Națională AcadNet a câștigat medalia de aur și premiul al II-lea în 2025 și 2026. Este, de asemenea, membru al loturilor restrânse de inteligență artificială, informatică și AcadNet 2026. În urma rezultatelor obținute, Alexandru Thury-Burileanu a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Alexandru este convins că inteligența artificială va schimba profund viitorul și că această transformare a început deja. În același timp, atrage atenția că modul în care oamenii folosesc noile tehnologii va fi esențial. Tânărul spune că unul dintre riscuri nu este neapărat ca inteligența artificială să ajungă să îi „controleze” pe oameni, ci ca aceștia să devină atât de dependenți de instrumentele AI încât să renunțe treptat la propriul efort intelectual.

„Trebuie să avem grijă cum o controlăm și cum o folosim. Nu neapărat de teamă că ne va controla ea pe noi, ci pentru că, dacă ajungem să ne bazăm doar pe instrumente precum ChatGPT, riscăm să ne pierdem capacitatea de a gândi singuri. AI-ul ar trebui să ne ajute să gândim mai bine, nu să gândească în locul nostru”, spune Alexandru.

După terminarea liceului, Alexandru își dorește să studieze informatica și inteligența artificială la o universitate din Statele Unite, Marea Britanie sau Olanda. Caută un mediu academic competitiv, care să îi ofere acces la o pregătire cât mai bună și să îl provoace să evolueze. Planul său pe termen lung include însă întoarcerea în România. Alexandru consideră că experiența și cunoștințele dobândite în străinătate pot avea cea mai mare valoare atunci când sunt aduse înapoi în țară și folosite pentru dezvoltarea unor domenii cu potențial.

„Mi-aș dori să contribui la dezvoltarea inteligenței artificiale în țară și să îi ajut pe alți tineri pasionați să ajungă cât mai departe, așa cum am fost și eu sprijinit pe acest drum”, spune Alexandru Thury-Burileanu.