Barem de corectare Bacalaureat 2025 - Istorie, sesiunea de toamnă. Cum trebuiau rezolvate subiectele
La a doua sesiune a Bacalaureatului, candidații de la profilul uman au primit la proba de Istorie de redactat un eseu despre evoluția României în perioada 1947- 1985. Peste 30.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină examenul, în sesiunea de toamnă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după contestații, pe 26 august.
În această sesiune a Bacalaureatului s-au înscris puțin peste 30.000 de absolvenți de liceu, dintre care peste 18.200 provin din promoția actuală, iar aproximativ 12.000 din promoțiile trecute. Statisticile arată că este cel mai redus număr de candidați din ultimele două decenii. Pentru cei care dau examenul a treia oară sau mai mult, participarea implică plata unei taxe pentru fiecare probă.
Barem corectare Bacalaureat 2025 - Istorie
Subiectele şi baremele pot fi consultate şi AICI
Ce candidați dau bacul în sesiunea de toamnă
Candidați din promoția curentă (clasele a XII‑a/a XIII‑a) care nu au promovat sesiunile anterioare, dar și absolvenții din promoții anterioare care nu nu au susținut Bacul până acum pot participa la a doua sesiune. De asemenea, pot participa elevii care au promovat corigențele în vară. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat):
- susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
- susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
- obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).
Calendar BAC 2025 - sesiunea a doua
- 14–21 iulie: Înscrierea candidaților pentru sesiunea de toamnă, inclusiv a celor care au promovat examenele de corigențe.
- 4–5 august: Proba A – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
- 5 august: Proba B – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
- 6 august: Proba D – Evaluarea competențelor digitale
- 7–8 august: Proba C – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
Probele scrise:
- 11 august: Proba E.a) – Limba și literatura română
- 12 august: Proba E.c) – Proba obligatorie a profilului
- 13 august: Proba E.d) – Proba la alegere a profilului și specializării
- 14 august: Proba E.b) – Limba și literatura maternă
Rezultate și contestații:
- 18 august: Afișarea primelor rezultate, vizualizarea lucrărilor scrise, începerea depunerii contestațiilor
- 19–20 august: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor
- 26 august: Afișarea rezultatelor finale.
Rezultate Bac, sesiunea iunie 2025
Rata de promovare a crescut la 76,5%, după rezolvarea contestaţiilor. Rata de succes la examenul de Bacalaureat a crescut cu 2,2% - de la 74,3% la 76,5% după soluţionarea contestaţiilor, conform rezultatelor finale făcute publice pe 30 iunie de Ministerul Educaţiei, care precizează că numărul contestaţiilor a fost mai mic decât în anii precedenţi.
Astfel, s-au înregistrat, în total, 80.092 de candidați promovați (plus 2.287 de candidați față de rezultatele inițiale - 77.805 candidați). Dintre aceștia, 75.662 de candidați provin din promoția curentă, rata de reușită fiind de 81,9%, iar 4.430 de candidați provin din promoțiile anterioare, cu o rată de reușită de 35,8%. Cei mai mulți candidați - 14.004 din promoții cumulate - au obținut medii situate pe segmentul 9 - 9,49, iar 33 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10 (plus 9 față de prima afișare). Numărul notelor de 10 pe probe/discipline de examen:
- Limba și literatura română - 241;
- Limba și literatura maternă - 24;
- Proba obligatorie a profilului - 3.899 (Matematică: 2.700 + Istorie: 1.199);
- Proba la alegere a profilului și a specializării - 3.415 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la disciplina logică și argumentare - 970).
Au fost declarați respinși 24.602 candidați, iar 64 de candidați au fost eliminați pentru tentative de fraudă. Rata de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați. Numărul contestațiilor înregistrate în sesiunea curentă a fost de 39.734 și se situează pe un trend descendent, comparativ cu anii anteriori (exemple: 51.373 de contestații depuse în sesiunea similară a anului trecut, 54.632 în 2023, respectiv 49.115 în 2022).
Din acest total, 17.004 contestații au vizat note la proba E)a), 311 contestații la proba E)b), 11.682 de contestații la proba E)c) și 10.737 de contestații la proba E)d). Astfel, după parcurgerea procedurii de reevaluare, pentru 37.947 de lucrări notele inițiale au fost modificate (în plus sau minus, conform metodologiei). Un număr de 21.803 candidați au solicitat vizualizarea lucrărilor (7,2% din totalul lucrărilor).Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰