Un grup de tineri din Oradea dezvoltă o brățară inteligentă care ar putea schimba modul în care se face intervenția medicală de urgență în România. Proiectul lor, numit „Save My Life”, a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, ediția 2025.

Brățara care poate apela 112, creată de studenții campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Dispozitivul este conceput să detecteze în timp real semnele unui risc medical grav și să apeleze automat 112, trimițând totodată date despre starea utilizatorului și locația exactă către familie și dispecerat.

„Scopul este să reducem timpul dintre apariția unui incident și intervenția efectivă. În cazurile de infarct sau pierdere a cunoștinței, fiecare secundă contează”, explică echipa.

Soluția a fost dezvoltată după luni de testări cu senzori de puls, analize de fiabilitate și simulări de urgență. Brățara include un sistem complex de monitorizare a semnelor vitale, detectează căderile și trimite automat alerta către serviciile medicale. Într-o etapă viitoare, dispozitivul va fi capabil să transmită și fișa medicală digitală a purtătorului către echipajul de intervenție.

Contextul face ca un astfel de proiect să fie extrem de relevant: în România, sistemul 112 primește peste 10.000 de apeluri zilnic, dintre care aproape jumătate sunt legate de urgențe medicale, potrivit datelor Serviciului de Telecomunicații Speciale. Specialiștii spun că reducerea timpului de reacție cu doar un minut poate salva mii de vieți pe an.

Echipa care a creat prototipul „Save My Life” este formată din tineri din domenii diferite, inginerie, medicină, informatică și design hardware. Coordonatorul proiectului este Paul Bondici, student și dezvoltator hardware și software, alături de Oana Bondici, studentă la Medicină Dentară, și alți cinci colegi care se ocupă de prototipare, algoritmi și integrare de senzori.

Brățara a fost deja remarcată în competiții naționale de inovație, precum Innovation Labs Timișoara și SAS UO Oradea, unde a obținut locul I. În prezent, dispozitivul este în faza de testare și optimizare, iar următorul pas este realizarea primului prototip operațional complet funcțional.

Dacă va fi finalizat și implementat în rețelele de urgență, „Save My Life” ar putea deveni primul dispozitiv medical portabil din România capabil să intervină automat în caz de criză, o tehnologie care aduce medicina de urgență în era digitală.

