Bursa SAB 2025: concursul unde sunt recunoscuți și premiați tinerii inovatori români

România are nevoie de idei curajoase, iar tinerii inventatori au acum ocazia să le pună pe masă. Bursa SAB 2025, competiția națională organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României împreună cu Salonul Auto București & Accesorii, a intrat pe ultima sută de metri. Înscrierile mai sunt deschise doar până pe 30 septembrie, iar premiul de 5.000 de euro, plus ocazia de a expune la Salonul Auto, îi așteaptă pe cei mai inventivi tineri ai momentului.

Un exemplu vine din Deva, acolo unde Romeo Cătălinoiu, fost câștigător al Bursei SAB, a intrat din nou în competiție cu o invenție care atrage deja atenția specialiștilor. Este vorba despre o cutie de viteze autoadaptivă, un mecanism inteligent care se poate monta pe mașini termice, electrice sau hibride și care promite să reducă poluarea și să ofere mai mult confort la volan. „Din șase trepte, cât are o cutie normală, aici avem doar trei. Dinamica automobilului crește și nu mai suntem nevoiți să schimbăm treapta de viteză atât de des”, spune inventatorul, care a câștigat medalii la saloane de inventică din România și din străinătate.

Povestea lui Cătălinoiu arată ce înseamnă să crezi în ideea ta și să o transformi într-un proiect real. Și, mai ales, arată rolul unei competiții precum Bursa SAB: să ofere o scenă pentru inovatorii români și să le deschidă uși către industrie, investitori și public.

Într-o perioadă în care industria auto trece prin schimbări majore – electrificare, digitalizare, soluții verzi – România nu poate rămâne în afara jocului. Concursul nu caută doar invenții spectaculoase, ci și soluții aplicabile, care pot face diferența în viața de zi cu zi: consum mai mic, poluare redusă, siguranță mai mare.

Însă timpul presează. Până pe 30 septembrie, toți cei care au o idee gata de pus pe hârtie sau deja transformată în prototip trebuie să facă pasul și să se înscrie. Câștigătorul își va prezenta proiectul la Salonul Auto București & Accesorii, în perioada 7 – 12 octombrie, în fața publicului și a specialiștilor din domeniu.

Concursul e mai mult decât un premiu de 5.000 de euro: e o validare, o șansă reală de a demonstra că și din România se pot naște proiecte care schimbă regulile jocului.

Detaliile complete despre competiție sunt disponibile pe site-ul fundatiadanvoiculescu.ro.

