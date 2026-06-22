Când se afișează notele la Evaluarea Națională 2026 este una dintre cele mai importante întrebări pentru elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora. Rezultatele examenului de final de gimnaziu vor fi publicate după încheierea procesului de evaluare a lucrărilor, iar după afișarea notelor începe etapa contestațiilor și a rezultatelor finale.

Când se afişează notele la Evaluarea naţională 2026 - Profimedia

Emoțiile absolvenților de clasa a VIII-a nu se încheie odată cu ultima probă a Evaluării Naționale 2026. Elevii așteaptă afișarea primelor rezultate, momentul în care vor afla ce note au obținut și ce șanse au pentru admiterea la liceu. Potrivit calendarului oficial, notele vor fi publicate după finalizarea corectării lucrărilor, iar elevii nemulțumiți vor putea depune contestații în perioada stabilită de Ministerul Educației.

Când apar rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate la Evaluarea Națională 2026 vor fi afișate conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, după finalizarea corectării tuturor lucrărilor. Elevii vor putea verifica notele obținute la probele susținute, iar rezultatele vor reprezenta un criteriu important pentru repartizarea la liceu.

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Notele obținute la Evaluarea Națională au un rol esențial în admiterea în învățământul liceal, media de admitere fiind calculată pe baza rezultatelor de la examen. Pentru mulți elevi, afișarea notelor este momentul care le confirmă opțiunile pentru liceul dorit.

Ce se întâmplă după afișarea notelor

După publicarea rezultatelor inițiale, elevii care consideră că nota primită nu reflectă rezultatul lucrării pot depune contestații. Lucrările contestate sunt reevaluate, iar nota finală poate fi modificată în urma acestei proceduri, conform regulilor stabilite pentru examen.

După soluționarea contestațiilor, Ministerul Educației afișează rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026. Acestea sunt cele care vor fi luate în calcul pentru etapa de admitere la liceu.

Când vor fi comunicate rezultatele la Evaluarea Naţională 2026

Elevii care susțin acest examen vor afla rezultatele, afișate online și în școli/centre de examen, în data de 1 iulie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în zilele de 1 iulie, după prima afișare, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie.

Potrivit Edupedu.ro, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că pentru examenul propriu-zis s-au înscris peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Raportat la cei 162.616 elevi aflați în evidențele școlare la începutul anului, rezultă că aproximativ 14.600 de elevi, adică aproape 9% din generație, nu se regăsesc printre candidații înscriși la Evaluarea Națională.