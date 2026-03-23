Un elev de doar 14 ani a demonstrat că determinarea poate depăși orice obstacol. Darius Andrei Tănăsoiu a susținut proba la Olimpiada Naționale de Informatică chiar de pe patul de spital.

Elev la Colegiul Național "Spiru Haret" din Târgu Jiu, Darius se calificase la etapa națională a competiției, care a avut loc la Baia Mare. Acesta urma să plece duminică, 22 martie, însă planurile i-au fost date peste cap după ce cu o zi înainte a fost operat de urgenţă.

Deși pentru mulți elevi o astfel de situație ar fi însemnat imposibilitatea de a participa la concurs, Darius a ales să nu renunțe.

"M-am pregătit destul de mult, dar acum am ambiție. Poate aș fi făcut mai mult dacă nu se întâmpla situația asta cu operația", a spus Darius.

Cu sprijinul profesorilor, al Inspectoratul Școlar Județean Gorj și al personalului medical, acesta a susținut proba olimpică direct din spital, dovedind nu doar performanță academică, ci și o voință remarcabilă.

"Sper la o calificare în lotul național sau la un loc pe podium. Mi-aș dori o medalie de argint sau de bronz. Nu prea cred că pot mai mult, dar vedem (...) Este a treia participare. Am obținut mențiune și locul al doilea în clasa a cincea, iar anul trecut tot mențiune", a mai spus Darius.

Gestul său a fost apreciat de comunitate, fiind considerat un exemplu de curaj și perseverență. Povestea lui Darius arată că adevărata performanță nu înseamnă doar rezultate, ci și capacitatea de a merge mai departe în ciuda dificultăților.

