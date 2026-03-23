Video Când voinţa depăşeşte orice obstacol: Un elev a participat la olimpiada de informatică de pe patul de spital

Un elev de doar 14 ani a demonstrat că determinarea poate depăși orice obstacol. Darius Andrei Tănăsoiu a susținut proba la Olimpiada Naționale de Informatică chiar de pe patul de spital.

de Diana Severin

la 23.03.2026 , 16:05
Galerie (2)

Elev la Colegiul Național "Spiru Haret" din Târgu Jiu, Darius se calificase la etapa națională a competiției, care a avut loc la Baia Mare. Acesta urma să plece duminică, 22 martie, însă planurile i-au fost date peste cap după ce cu o zi înainte a fost operat de urgenţă.

Deși pentru mulți elevi o astfel de situație ar fi însemnat imposibilitatea de a participa la concurs, Darius a ales să nu renunțe.

"M-am pregătit destul de mult, dar acum am ambiție. Poate aș fi făcut mai mult dacă nu se întâmpla situația asta cu operația", a spus Darius.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu sprijinul profesorilor, al Inspectoratul Școlar Județean Gorj și al personalului medical, acesta a susținut proba olimpică direct din spital, dovedind nu doar performanță academică, ci și o voință remarcabilă.

"Sper la o calificare în lotul național sau la un loc pe podium. Mi-aș dori o medalie de argint sau de bronz. Nu prea cred că pot mai mult, dar vedem (...) Este a treia participare. Am obținut mențiune și locul al doilea în clasa a cincea, iar anul trecut tot mențiune", a mai spus Darius.

Gestul său a fost apreciat de comunitate, fiind considerat un exemplu de curaj și perseverență. Povestea lui Darius arată că adevărata performanță nu înseamnă doar rezultate, ci și capacitatea de a merge mai departe în ciuda dificultăților.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

olimpiada informatica targu jiu spital
Înapoi la Homepage
Locul în care fiul lui Ion Ţiriac şi-a găsit consolarea, după despărţirea de Sorana Cîrstea
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
Mișcări puternice pe bursă după anunțul lui Trump. Companiile ale căror acțiuni au înregistrat cele mai mari creșteri
Cheloo, Gabi Torje, Maurice Munteanu și Mirela Vaida, printre vedetele ce pornesc pe Drumul Mătăsii în noul sezon Asia Express
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat?
Observator » Educaţie » Când voinţa depăşeşte orice obstacol: Un elev a participat la olimpiada de informatică de pe patul de spital
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.