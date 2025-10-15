Orele remediale, introduse de Ministerul Educaţiei pentru a mări norma învăţătorilor, nu au început încă în toate şcolile. Grupele ar trebui alcătuite din cel mult 12 elevi care au rămas în urmă cu materia sau pe care părinţii vor să îi facă să înveţe mai bine. În unele cazuri, şcolile nu au clase libere pentru aşa ceva, iar în alte situaţii, se opun părinţii.

La o şcoală din Bucureşti, alegerea copiilor care participă la orele remediale nu a fost definitivată. Mulţi învăţători profită de programul de semi-internat şi cumulează astfel orele.

Cum funcționează programul remedial

Mai mulţi părinţii au reclamat, însă, situaţii în afara legii: sunt chemaţi şi ei în clasă, alături de copii, pentru consiliere, sau elevii care nu vin la ore sunt penalizaţi cu absenţe.

"Să fie atenți să respecte reglementările. Remedial înseamnă că vei consolida lucruri învățate, corectezi lucrurile pe care ar fi trebuit să le înveți și nu le-ai învățat. Vreau să îi pregătesc pe copii pentru testările şi evaluările naționale, inclusiv pentru testele PISA", a explicat Daniel David, ministrul Educaţiei.

Ore amânate din lipsă de gestionare a timpului

La unele şcoli, care au cursuri în două sau trei schimburi, orele remediale nu au început încă pentru că învăţătorii nu găsesc clase libere.

"Vom verifica acest aspect pentru că cele două ore remediale trebuie să figureze distinct în orarul cadrului didactic", a precizat Florin Lixandru, inspector şcolar general.

Există, însă, şi părinţi revoltaţi care acuză ministerul de discriminare - copiii lor nu au nevoie de pregătire suplimentară, spun ei.

"Discriminarea cred că nu înseamna să încerci să acoperi niște goluri. din contră, mi se pare un sprijin și un suport. Nu suntem toți la fel de buni la română, la matematică, chiar la muzică", a declarat Daniela Voinea, director.

Ora de pregătire remedială durează 45 de minute, mai puţin la clasa întâia şi la clasa pregătitoare, unde elevii învaţă 30 de minute şi se joacă în restul timpului.

