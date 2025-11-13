Notele date după preferinţele profesorilor ar putea deveni istorie în şcolile româneşti. De anul viitor, elevii vor fi evaluați după criterii unitare, iar notarea ar urma să fie standardizată. Cel puţin asta îşi doreşte ministrul Educaţiei.

Standardizarea presupune criterii concrete pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru o anumită notă. Acestea vor fi aceleaşi la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ. Asta va reflecta mai bine nivelul de pregătire al elevilor din toată ţara. Va elimina şi subiectivismul din notări, pentru că de multe ori sunt discrepanţe mari între elevi tocmai pentru că unii profesori sunt mai indulgenţi, în timp ce alţii sunt mai exigenţi.

"În prezent, diferențele dintre modul de notare al profesorilor pot fi foarte mari, iar asta creează sentimentul de inechitate între elevi", spune Bogdan Gogan, vicepreședinte la Consiliul Național al Elevilor.

De asemenea se va elimina şi posibilitatea ca profesorii să ţină cont de comportamentul elevului în momentul în care îi dau notă, lucru care se întâmpla în multe unităţi de învăţământ, după cum spun chiar elevii.

"Noi avem această problemă, după atâția ani încă nu avem standarde de evaluare și de notare clare. Este o problemă, eu am început să caut soluții la ea. Pentru învățământul primar și gimnaziu vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătirea profesorilor, probabil anul viitor, în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm și aceste standarde pentru învățământul liceal, astfel încât din anul viitor școlar 2026-2027, să începem nu doar cu programe noi, de exemplu la nivel de liceu, ci și cu standarde de evaluare și notare", a spus ministrul Educaţiei, Daniel David.

