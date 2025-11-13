Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ministerul Educației: Notele elevilor vor fi acordate după criterii unitare, nu după preferințele profesorilor

Notele date după preferinţele profesorilor ar putea deveni istorie în şcolile româneşti. De anul viitor, elevii vor fi evaluați după criterii unitare, iar notarea ar urma să fie standardizată. Cel puţin asta îşi doreşte ministrul Educaţiei.

de Clara Mihociu

la 13.11.2025 , 13:44

Standardizarea presupune criterii concrete pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru o anumită notă. Acestea vor fi aceleaşi la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ. Asta va reflecta mai bine nivelul de pregătire al elevilor din toată ţara. Va elimina şi subiectivismul din notări, pentru că de multe ori sunt discrepanţe mari între elevi tocmai pentru că unii profesori sunt mai indulgenţi, în timp ce alţii sunt mai exigenţi.

"În prezent, diferențele dintre modul de notare al profesorilor pot fi foarte mari, iar asta creează sentimentul de inechitate între elevi", spune Bogdan Gogan, vicepreședinte la Consiliul Național al Elevilor. 

De asemenea se va elimina şi posibilitatea ca profesorii să ţină cont de comportamentul elevului în momentul în care îi dau notă, lucru care se întâmpla în multe unităţi de învăţământ, după cum spun chiar elevii.

Articolul continuă după reclamă

"Noi avem această problemă, după atâția ani încă nu avem standarde de evaluare și de notare clare. Este o problemă, eu am început să caut soluții la ea. Pentru învățământul primar și gimnaziu vom încheia procesul care implică elaborarea standardelor de evaluare și notare, pregătirea profesorilor, probabil anul viitor, în luna iunie. Tot atunci îmi propun să terminăm și aceste standarde pentru învățământul liceal, astfel încât din anul viitor școlar 2026-2027, să începem nu doar cu programe noi, de exemplu la nivel de liceu, ci și cu standarde de evaluare și notare", a spus ministrul Educaţiei, Daniel David.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

scoli note profesori elevi
Înapoi la Homepage
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Plătiţi în rate poliţele RCA?
Observator » Educaţie » Ministerul Educației: Notele elevilor vor fi acordate după criterii unitare, nu după preferințele profesorilor