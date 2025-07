La facultatea de psihologie, specializarea unde e cea mai mare concurenţă se numeşte Ştiinţe cognitive în limba română. 27,55 de candidaţi se luptă pentru un loc la buget. La psihologie, întrecerea se dă cu 13,8 candidaţi pe loc. Cu planul bine făcut, tinerii de azi ştiau exact ce îşi doresc dinainte să intre în examen.

"Cred că, în sfârșit, se înțelege importanţa pentru psihologie și cât de importantă este sănătatea mintală. Depresia în rândul tinerilor și anxietatea este destul de mare în ultimii ani, și în sfârșit, se ia în serios și se aplică tratamente. Am scapat de "ești nebun dacă te duci la psiholog". Eu am fost și m-a ajutat foarte mult. Mi-am înțeles emoțiile, nu m-am mai judecat atât de tare și acum mă simt bine în pielea mea", a explicat un viitor student la Psihologie.

"Psihologie criminalistică, o să îmi dau masterul în criminalistică. Lucrezi cu criminali, să văd modul lor de funcționare a creierului", a spus o altă tânără candidată.

Vezi și

Studenți de toate vârstele, atrași de domeniu

Profilul candidatului este destul de variat, spun profesorii, la fel şi vârsta acestora. Unii sunt la a doua sau chiar la a treia facultate.

"Am făcut o facultate, am făcut un master, dar am descoperit o pasiune acum, mai târziu. Din lucrul cu mine, din tot ce am descoperit în raport cu mine", a precizat o femeie.

Examenul a constat într-un test de gândire critică cu 90 de întrebări grilă.

"E clar că interesul oamenilor și al societății au crescut atât pe zona descoperirii de sine, cât și pe zona de a-i sprijini pe ceilalți, aflați în dificultate", a transmis Florinda Golu, prodecan la Facultatea de Psihologie, Universitatea din București.

Drumul până la un cabinet de psihoterapie e lung. Licenţa e doar primul pas.

"Cea mai lungă direcție este domeniul psihoterapiei unde este nevoie de o formare într-o anumită metodă psihoterapeută în cadrul unei școli. Media ar fi cam 4 ani de formare, separat de studiile universitare", a explicat prodecanul Facultăţii de Psihologie

Ce alte facultăți sunt în topul preferințelor

Dincolo de psihologie, preferințele noii generaţii arată cam așa - IT, Informatică, Facultatea de Drept, dar și Facultatea de Limbi Străine. În top urmează Facultatea de Sociologie, cu specializarea Resurse Umane, dar și Jurnalismul, care a avut o creștere uriașă în acest an. Dar și Facultatea de Ştiințe Politice. Tinerii sunt interesaţi de studii de Securitate și Relații Internaţionale.

Chiar şi aşa, candidaţii fac alegeri destul de incerte. Au două - trei opţiuni.

"Ar trebui să avem un sistem de orientare școlară, orientare în carieră mult mai bun în care să li se explice cum arată piața muncii", a subliniat Marian Preda, rectorul Universității din București.

Cele mai puţin căutate facultăţi sunt acum Ecologia şi Teologia.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să comandaţi jucării şi alte produse pentru copii de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰