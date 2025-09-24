De câțiva ani, sistemele de sănătate din întreaga lume trec printr-o transformare radicală: inteligența artificială și tehnologiile digitale devin parteneri de lucru pentru medici. În SUA, platforme de telemedicină precum Teladoc au ajuns la milioane de utilizatori. În Marea Britanie, Serviciul Național de Sănătate testează deja soluții de monitorizare la distanță a pacienților cronici pentru a reduce presiunea din spitale. Iar în Germania, unele aplicații de sănătate sunt decontate direct de stat.

Chronivo, platforma românească de monitorizare cu AI, parte din valul global al medicinei digitale

În acest context global, România începe să facă pași concreți. Un exemplu vine din Timișoara, unde doi tineri – Teodor Burtic, student la Medicină, și Alexandru Oprescu, economist – au creat Chronivo Health, prima platformă din țară care folosește agenți virtuali cu inteligență artificială pentru monitorizarea pacienților cronici.

Ideea lor este simplă și puternică: un apel telefonic regulat între pacient și un agent virtual, care colectează informații despre tratament, simptome și starea psihică. Datele ajung instant la medic, care poate interveni rapid dacă observă un risc. Într-un sistem medical aglomerat și subfinanțat, Chronivo promite să câștige timp, vieți și resurse.

Teodor explică de unde a pornit totul: „Am observat o problemă: pacienții cronici ajung greu la medic, iar medicii nu primesc aproape niciodată informații despre evoluția lor între vizitele programate. Asta înseamnă tratamente ajustate târziu, complicații și, din păcate, costuri uriașe pentru sistem.”.

Soluția lor este un pas spre ceea ce experții numesc medicină preventivă și personalizată – direcția majoră în care merg deja țări dezvoltate. Pacientul nu mai este doar un „număr pe o listă”, ci cineva monitorizat constant, iar medicul primește date la timp pentru a ajusta tratamentul.

Chronivo a fost selectat în finala națională a Innovation Labs 2025 și a primit sprijin din partea unor specialiști IT la Laser Valley 2025. Mai mult, proiectul a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care pune reflectorul pe ideile capabile să schimbe societatea.

Pentru România, unde digitalizarea sistemului de sănătate e încă la început, Chronivo ar putea fi o piesă importantă din puzzle. Dacă în alte țări soluții similare reduc deja presiunea asupra spitalelor, platforma creată de cei doi tineri timișoreni poate demonstra că și aici se poate.

„Ne dorim ca, prin Chronivo, să schimbăm felul în care pacienții cronici sunt monitorizați, să oferim medicilor instrumente mai bune și, în final, să îmbunătățim viața oamenilor.”, spune Alexandru Oprescu.

Într-o lume unde medicina se mută tot mai mult în digital, inițiativa lor nu e doar o inovație locală, ci un semn că România poate fi parte din această revoluție globală a sănătății.

