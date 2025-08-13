Elevii vor primi burse de merit în valoare de 450 de lei lunar, doar dacă au media anuală de cel puțin 9,00 și se încadrează în primii 15% din elevii clasei. Ministerul Educației și Cercetării a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre de Guvern privind noile criterii pentru acordarea burselor de merit în 2025-2026.

Proiectul de hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică prevede metodologia-cadru de acordare a burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar, începând cu 1 septembrie 2025, și înlocuiește vechiul ordin al ministrului din 2024. Documentul poate fi consultat AICI.

În anul școlar 2025-2026, elevii vor putea beneficia de trei tipuri de burse:

burse de merit, acordate celor cu rezultate școlare foarte bune, cu o medie anuală de peste 9,00 și în limita a 15% din elevii fiecărei clase;

burse sociale, pentru elevii proveniți din familii cu venituri reduse, cu probleme medicale grave, din medii vulnerabile sau aflați în protecție specială; burse tehnologice, destinate elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual;

burse pentru mamele minore, menite să sprijine continuarea studiilor.

Cuantumul burselor este de 450 de lei/lună pentru bursele de merit, 300 de lei/lună pentru bursele sociale și 300 de lei/lună pentru bursele tehnologice. Aceste sume pot fi suplimentate de autoritățile locale sau din alte surse.

Cum se acordă bursele de merit. Criteriile de departajare, stabilite de fiecare şcoală

Bursele de merit se acordă fără depunerea unei cereri, la propunerea dirigintelui, pe baza mediilor. Bursele sociale se acordă la cerere, în baza unor documente justificative privind veniturile, situația medicală sau cea familială. Toate tipurile de burse sunt condiționate de frecvența școlară și comportament, iar absențele nemotivate sau abaterile disciplinare pot duce la suspendarea acestora. În cazul în care mai mulți elevi au medii egale, se aplică criterii de departajare.

Bursa tehnologică poate fi cumulată cu bursa de merit și cu cea socială, iar bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse. Un elev nu poate beneficia de mai mult de o bursă socială din fonduri publice, dar poate primi burse private sau acordate de autoritățile locale.

În cazul în care mai mulţi elevi au aceeaşi medie ca elevul de pe ultima poziţie eligibilă şi se depăşeşte procentul de 15%, se vor aplica criterii specifice de departajare stabilite de Comisie de management al burselor.

Fiecare unitate de învăţământ îşi organizează propria Comisie de management al burselor

În fiecare unitate de învățământ se formează o Comisie de management al burselor, care analizează dosarele și stabilește beneficiarii. Actele necesare trebuie depuse la începutul anului școlar, în primele 25 de zile, iar listele cu beneficiari sunt transmise la inspectoratele școlare și la Ministerul Educației. Bursele se plătesc lunar, de regulă pe data de 20, pentru luna precedentă.

Aceste burse se acordă și elevilor din școlile particulare și confesionale, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Sumele sunt neimpozabile și nu se iau în calcul la stabilirea ajutoarelor sociale. Bursele pot fi suspendate în caz de repetare a anului (cu excepții medicale) sau de acumulare a unui număr excesiv de absențe nemotivate.

Documente: Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei-cadru a burselor.pdf

