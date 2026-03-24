Video Cum ar putea modelul irlandez să ajute România. Suntem pe ultimul loc în UE la absolvenţi de studii superioare

Aruncăm acum o privire asupra unor cifre care ne fac să ridicăm o sprânceană, dar care ne arată şi soluţii: România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la procentul de absolvenţi de studii superioare. Cei care ajung să termine o facultate sunt puţini, prea puţini: nici măcar 20%. Asta în vreme ce media la nivelul Uniunii este aproape dublă.

de Mihaela Călin

la 24.03.2026 , 14:12

Şi ajungem acum la posibile soluţii. Pe primul loc la acest capitol şi, deci, cu mult, foarte mult în faţa României se află Irlanda. Care poate deveni un model bun de urmat pentru noi. Nu o spunem sub impulsul cifrelor de pe ecran.

Un raport recent al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică recomandă ca ţara noastră să se inspire din modelul universitar al Irlandei.

Cum a crescut Irlanda numărul tinerilor care urmează studii superioare

Să vedem ce a făcut Irlanda ca să crească numărul tinerilor care ajung la facultate şi, deci, să accelereze dezvoltarea economică a ţării. Iată doar câteva direcţii-cheie, care ne arată un sistem mai accesibil şi mai conectat la viaţa reală: reducerea barierelor financiare, prin eliminarea taxelor la licenţă în cazul majorităţii studenţilor, oferirea de burse sociale consistente pentru cei cu venituri mici şi legături mai strânse cu piaţa muncii, pentru găsirea mai rapidă a joburilor potrivite.

Irlanda nu a fost dintotdeauna însă un model de succes: la începutul anilor 2000, ţara avea probleme similare cu cele de acum, din România, adică rată mare de abandon şi diferenţe foarte mari între situaţia din oraşe şi de la sate. Dar, iată, schimbarea în bine chiar se poate face!

Am învățat, ca jurnalist, mai ales în anii din urmă, când fenomenul fake news pare că acaparează toate canalele de comunicare, că, uneori, contează mai puțin ce se spune, ci mai degrabă CINE spune.

Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. “Şeful are drept la viaţă şi la moarte”
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
