România anului 2050 nu arată deloc rău, prin lentila tinerilor. După o săptămână în care studenţii români de pretutindeni s-au reunit la București pentru a elabora propuneri concrete de politici publice, ghidați de experți, a sosit şi ziua dezbaterii alături de reprezentanții oficiali ai ministerelor. Viziunea noii generaţii a fost premiată şi de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care i-a provocat pe tineri să îşi imagineze cum va arăta ţara peste un sfert de secol.

Eliza este studentă la Universitatea din Bucureşti şi premianta concursului "Priorităţi pentru un plan de ţară al României 2050", desfășurat în cadrul celei de-a V-a ediții a Forumului Studenților de Pretutindeni, prin care Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și-a propus să stimuleze creativitatea, gândirea strategică şi implicarea civică a noii generaţii. Proiectul Elizei se numeşte redefinirea prosperităţii naţionale.

"Ce cred eu că face proiectul meu să fie special este premisa. Nu mi se pare că în 2050 mai putem defini prosperitatea prin PIB. Mi se pare că un stat prosper este Finlanda care e în topul fericirii sau Taiwan care are evoluţii în sănătate. Ar trebui să trecem piramida nevoilor de bază, ar trebui să ne permitem să traim, să ne extindem limitele", susţine Maria Eliza Vasilache.

La acestea, studenta adaugă şi soluţii pentru educaţia, dezvoltarea competenţelor practice pentru copii, investiţia în telemedicină şi în cercetare, plus traziţia către energia verde. Despre modelarea viitorului ţării au discutat întreaga săptămână la Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni.

"Ce vă propunem sunt doua soluţii foarte simple. Dorim să facilităm un schimb de experienţă intern, naţional, între o şcoală care vine dintr-un mediu defavorizat şi o şcoală cu facilităţi. Extensia acestei măsuri este că dorim un pic să se schimbe modul în care se organizează evaluarea naţională. Vrem să încurajăm copiii să fie cuantificaţi şi în funcţie de abilităţile lor creative, artistice", spune Alesia Kriesl, studentă Universitatea Bucureşti.

"Ideile mi se par foarte bune. Avem nevoie de stabilitate legislativă, avem nevoie şi de formare în zona resurselor umane a cadrelor didactice şi mai ales avem nevoie să îi sprijinim pe copiii din zone vulnerabile, pentru că vorbim despre un abandon uriaş în România", a declarat Mihai Ghigiu, preşedintele comisiei de învăţământ din Camera Deptutaţilor.

Zeci de studenţi au compus politici publice în domenii esenţiale din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, dar şi Ministerele Muncii şi Mediului. Totodată, tinerii participanți la Forumul Studenților Români de Pretutindeni au fost invitați să participe și la concursul național "Proiect de țară – România 2050", desfășurat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

