De la Olimpiade Naționale la elitele internaționale: povestea flautistei Emma-Iona Gherganu

Uneori, marile povești nu încep pe scene strălucitoare, ci în săli modeste de școală, cu instrumente simple și profesori care cred în potențialul unui copil. Așa a început și povestea Emmei-Iona Gherganu, o fată din Bacău care, la doar cinci ani, a descoperit muzica prin pian. Câțiva ani mai târziu, în clasa a VI-a, a schimbat pianul pe flaut și a simțit că a găsit „instrumentul” prin care poate să își exprime emoțiile.

Drumul ei nu a fost scurt și nici ușor. Zeci de ore de studiu, sacrificii, concursuri și emoții transformate în lecții. În liceu, Emma a devenit șefă de promoție la Colegiul Național de Arte „George Apostu” din Bacău și s-a remarcat la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, unde a obținut premiul I trei ani consecutiv. Pentru orice adolescent, aceste performanțe ar fi fost suficiente. Pentru Emma, ele au fost doar începutul.

Pe parcurs, au venit și marile scene. A cântat alături de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, cu Orchestra de Tineret a Iașului și cu Orchestra Junior a Centrului Național de Artă „Tinerimea Română”. În 2024, a fost selectată să facă parte din proiecte europene la Mannheim (Germania) și Skopje (Macedonia). Acolo, în mijlocul unor orchestre internaționale, a înțeles că locul ei este în rândul tinerilor artiști care fac muzică la nivel global.

Deși fusese admisă și la Conservatorium van Amsterdam, a ales să studieze la Madrid, la prestigioasa Școală Superioară de Muzică „Reina Sofia”. O alegere curajoasă, care arată nu doar ambiția, ci și încrederea că poate să facă față celor mai exigente standarde.

Articolul continuă după reclamă

Astăzi, Emma-Iona Gherganu este parte din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Pentru ea, e un semn că munca și talentul sunt recunoscute. Pentru noi, cei care îi urmărim povestea, e dovada că România are o generație capabilă să inspire prin artă, disciplină și perseverență.

Emma nu e doar o flautistă talentată. Este simbolul unei generații care arată că succesul nu e rezervat doar marilor capitale culturale. Poți începe din Bacău și poți ajunge la Madrid, dacă muncești, dacă ai curaj și dacă nu uiți că muzica nu înseamnă doar note, ci și emoții împărtășite.

Iar când urcă pe scenă, cu flautul în mâini, Emma nu cântă doar pentru ea. Cântă pentru toți cei care cred că România poate fi recunoscută și prin artă, nu doar prin sport sau știință.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰