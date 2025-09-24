Doar unu din zece adolescenţi citeşte în fiecare zi, iar jumătate dintre elevi recunosc că nu au trecut pe la bibiliotecă niciodată în ultimele trei luni. Sunt datele celui mai recent raport, explicate şi de lipsa majoră de resurse pentru unii copii.

Deși 91% dintre adolescenți spun că lectura este importantă sau foarte importantă pentru dezvoltarea lor, aproape jumătate recunosc că citesc mai rar decât o dată pe săptămână. Doar 8% citesc zilnic, iar 28% de câteva ori pe săptămână. Datele din studiul World vision arată că aproape 20% dintre participanţi nu deschid niciodată o carte.

Atunci când reușesc să citească, aleg în special romane de aventură și de acțiune, fantasy și SF-uri. O parte dintre ei preferă dezvoltarea personală, benzile desenate și manga. Poezia îi atrage doar în proporţie de 10 la sută.

Ce cărţi preferă tinerii

Articolul continuă după reclamă

Printre titlurile care i-au impresionat în ultima vreme se numără "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război", "Idiotul", "Băiatul cu pijamale în dungi" si "Atitudinea este totul". Competiția pentru atenția adolescenților vine mai ales din mediul digital.

În medie, petrec 2- 3 ore pe zi pe rețele sociale precum TikTok și Instagram. În plus, filmele și serialele, dar şi jocurile video atrag peste jumătate dintre tineri.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰