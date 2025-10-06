Inteligența Artificială este profesorul sau colegul tocilar de care nu ştiai că ai nevoie. Recomandarea vine de la elevii care nu îşi mai fac temele fără ajutorul Chat GPT. Iar acesta nu îi lasă la greu. Documentează tot, rezolvă tot, de la compuneri şi proiecte până la exerciţii complicate de fizică sau matematică. Adevăratele probleme apar însă când elevii se văd nevoiți să aplice singuri materia învăţată si ChatGPT nu mai e acolo să le șoptească rezolvarea.

Chat GPT ştie tot şi face lucrări de 10, iar elevilor nu le-a luat prea mult să afle asta. Inteligenţa Artificială este ajutorul de care părinţii nu au avut parte, iar profesorii nu se bucură. "Elevii folosesc din ce în ce mai mult inteligența artificială. Din punct de vedere evolutiv ar fi un lucru bun, este un lucru pozitiv, însă din punctul meu de vedere, asta cumva știrbește din interesul pe care ar trebui să-l acorde actului lecturii, actului de documentare, de cercetare", a declarat Catrina Ionuț, profesor de Limba și Literatura Română.

Psihologii spun însă că dezavantajele sunt mai mari decât beneficiile

În şcoli nu există tehnologia care să identifice lucrările făcute de Chat GPT. Deşi am putea crede că un profesor care-şi cunoaşte elevii cu greu poate fi păcălit. Tehnologia evoluează însă. "Dacă mă întrebați pe mine, la cum merg lucrurile, este posibil prin dezvoltarea acestor resurse de inteligență artificială ca în scurt timp să fie foarte foarte greu spre imposibil de detectat cât anume este folosit din domeniul AI-ului și cât este muncă sau contribuție personală", a declarat Catrina Ionuț, profesor de Limba și Literatura Română.

Psihologii spun însă că dezavantajele sunt mai mari decât beneficiile. "Vor găsi soluția fără să gândească foarte mult la materia pe care o au, vor opta pentru rezumate în loc să citească o carte și să-și dezvolte vocabularul și să-și dezvolte creativitatea și imaginația", a declarat Laura Bardeanu, psiholog. Potrivit celui mai recent eurobarometru, 66% dintre tinerii români au folosit aplicații bazate pe inteligență artificială, ceea ce plasează România pe primul loc în Europa la acest capitol. Deloc întâmplător, testele PISA şi statisticile de abandon şcolar arată că analfabetismul funcţional se învârte în jurul procentului de 50% în ţara noastră.

