La vârsta la care colegii lor se răzvrătesc faţă de toate regulile, aproape 1.800 de adolescenţi din România învaţă ce înseamnă ordinea şi disciplina. Sunt cei care au ales să meargă la colegiile militare şi care spun că trezitul de dimineaţă şi orele de instrucţie sunt preţul pe care chiar vor să-l plătească pentru visele lor. Liceele militare vin, e drept, cu o mulţime de avantaje pe placul părinţilor, iar interesul crescut este la rândul lui în avantajul MApN care a recunoscut în ultimii ani că are nevoie de militari.

"Este ora 05:50 şi elevul gradat de serviciu va da deşteptarea tuturor elevilor în 10 minute" a explicat reporterul Observator Angela Bertea.

După deşteptare, urmează echiparea contra cronometru. Şi apoi, înviorarea.

După înviorare, elevii de la liceul militar "Ștefan cel Mare", sunt gata să înceapă cursurile. În timp ce unii consideră programul chinuitor, pentru alţii este preţul pe care îl plătesc ca să-şi împlinească un vis. Este şi cazul lui Rareş, care visează la cariera militară din clasa a 6-a. Este doar primul pas.

Articolul continuă după reclamă

Elevii visează la cariere militare încă de la vârste fragede

"Visul meu e sa devin pilot de avioane de luptă. […] Mă simt împlinit. Mă simt ca şi cum deja am acest loc de muncă. Simt că fac parte din cadrul armatei. Mă simt eu" a explicat Rareş.

Reporter: Ce îţi place cel mai mult?

Rareş: Disciplina, colegii, prieteniile care se leagă sunt foarte strânse.

Un vis la fel de ambiţios este cel al Dariei, care a găsit în liceul militar o a doua casă, la propriu.

"Simt mândrie şi apartenenţă. […] Ne simţim ca într-o familie. […] Ţelul meu cel mai înalt ar fi să ajung purtătorul de cuvânt al armatei" a spus eleva Daria Dragotă.

"Dimineaţa de la ora 6 până seara la 10 când este stingerea ei au fiecare minut reglementat, ştiu ce trebuie să facă" a spus profesorul de geografie George Ciumaşu.

După orele de studiu şi exerciţii, elevii se pot dezvolta prin activităţi extraşcolare

Nu este doar despre studiu şi exerciţii militare, elevii au ocazia să se dezvolte pe toate planurile. inclusiv cel artistic.

"Primul an a fost foarte greu. În anul 2, nu mai era presiune. Ştiam ce trebuie să fac. În anul 3, am venit în ansamblu. Recunosc că activităţile extraşcolare au destins puţin atmosfera militară" a spus eleva Alexandra Denisa Ştefănescu.

"Avem clubul de atletism, echipă de volei, fotbal. […] În cadrul liceului militar învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră" a explicat eleva Miruna Pricop.

De ce aleg tinerii colegiile militare

Educația, cazarea, mesele asigurate, serviciile de sănătate şi echipamentele gratuite, dar mai ales șansa unei cariere sigure sunt argumente care cântăresc din ce în ce mai mult în alegerea liceului. Anul acesta aproape 1.800 de absolvenţi de gimnaziu au început anul școlar în colegiile militare din România.

"Pe plan educaţional, promovabilitatea de 100% la bac cred că promovează instituţia şi atrage elevii. […] Săli de clasă moderne, calculatoare. Cifrele de şcolarizare au crecut în ultimii 4 ani. Anul aceasta am ajuns la un număr de 667 de elevi" a explicat comandantul Liceului Militar „Ştefan cel Mare”, Lucian Cojocaru.

Cu toate acestea, Armata Română se confruntă cu deficit de personal de ani buni. În teorie, avem între 70.000 şi 90.000 de militari. În practică, este nevoie de personal în continuare. Pentru prima dată dupa decenii întregi, în 2024 Mapn a cunoscut o creștere a efectivului cu 6.000 de cadre. Adică au fost angajaţi mai mulţi oameni decât au plecat. Leafa medie netă a unui soldat depășește 5.000 de lei, plus beneficii.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰