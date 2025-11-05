O parte a liceului Dimitrie Bolintineanu din Capitală, afectat de explozia blocului din Rahova, din urmă cu trei săptămâni, va fi închisă, iar elevii vor participa la clase doar online până la găsirea unei soluţii viabile, spun sursele Observator.

O explozie violentă s-a produs pe 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Două etaje ale unui bloc au fost devastate complet, trei persoane au murit, iar alte 17 sunt rănite şi au fost transportate la spitalele de urgenţă din Capitală.

În apropierea blocului se află şi un liceu care a fost şi el afectat. Elevii au fost mai întâi evacuaţi, apoi au fost preluaţi de părinţi şi duşi acasă. Câţiva copii au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost răniţi de cioburile sparte ca urmare a suflului exploziei.

Liceul Bolintineanu va fi închis parţial

Sursele Observator spun că acum o parte a liceului nu va mai fi deschisă. Mai exact, aripa de est a clădirii în formă de "U", afectată de explozie, va avea accesul restricţionat.

Acest lucru înseamnă că elevii a cel puţin 12 clase vor urma să se mute în online.

Ce spune Inspectoratul de Stat în Construcţii

DECIZIA INSPECTORATULUI DE STAT IN CONSTRUCTII

"În urma inspecţiei efectuate la solicitarea Inspectoratului de stat in Construcţii pentru a stabili condiţiile de utilizare în continuare a clădirii principale a Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu se recomandă următoarele măsuri:

- Se menţine restricţionat accesul în curtea liceului pe toată zona adiacentă clădirii unde s-a produs deflagraţia. Zona este închisă în prezent cu gard de sârmă şi plasă.

- Se menţine restricţionat accesul în sălile de clasă şi pe casa scării adiacente faţadei Sud la toate nivelele.

- Se pot utiliza culoarele de circulaţie din tronsonul Sud afectat de explozie şi sălile de clasă situate la capătul opus casei scării.

Restrictionarea accesului în zonele sus menţionate se va menţine până la punerea în siguraţă a blocului avariat de explozie prin demolarea tuturor elementelor de construcţie care reprezintă risc de prăbuşire", se arată în comunicat.

Ce spunea Inspectoratul după explozie

"Elevii au fost evacuaţi în deplină siguranţă, au fost câteva situaţii în care s-au acordat îngrijiri medicale la nivelul cabinetului medical al liceului. O elevă se află internată în spital. Părinţii au venit şi au preluat copiii. Unitatea de învăţământ a solicitat suspendarea cursurilor, vom vedea ce se va întâmpla în zilele următoare, dacă activitatea se va relua de luni. Copiii care au primit îngrijiri medicale la liceu au avut zgârieturi, au fost loviţi de cioburi, iar eleva internată la spital e intubată. Mai multe informaţii nu ştiu. Există posibilitatea să suspendăm cursurile pentru o perioadă mai mare pentru că se va efectua o expertiză la nivelul clădirii", a declarat Florin Lixandru, Inspector Şcolar General.

