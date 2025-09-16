Patru zile de cursuri la școală, iar a cincea online! Elevii de clasa a 12-a de la 18 unitati de învăţămâmt din toata țara testează un program pilot, gândit să-i pregătească mai bine pentru Bacalaureat. Mai exact, disciplinele pentru examenul maturității le sunt predate în clasă, iar de acasă tinerii lucrează la proiecte pentru restul materiilor.

Colegiul Național Bănățean din Timișoara este singura şcoală din vestul țării care a intrat în programul pilot, lansat de Ministerul Educației. Cei 250 de elevi de clasa a 12-a testează un sistem hibrid care le schimbă ritmul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Materiile care nu intră la examenul maturităţii devin parte dintr-un proiect amplu, susţinut la finalul anului şcolar cu note de la fiecare profesor. Orarul, mai flexibil, este pe placul tinerilor.

Articolul continuă după reclamă

"Unii învaţă la ce au nevoie, alţii care sunt poate mai stresaţi pot să îl foloseasca pentru a se relaxa" a spus un elev.

"În această zi de vineri, cum orele sunt online, am mai mult timp să-mi repet pentru materiile de bac" a fost părerea altui elev.

Elevii sunt conştienţi că succesul iniţiativei ţine doar de modul în care îşi vor organiza timpul.

"Pentru unii care nu ştiu să se organizeze aşa de bine, este un aspect negativ. Apoi, proiectele pe care le primim când suntem online, pot să se adune şi dacă nu le rezolvîm la timp, o să dea probleme" a spus un alt elev.

Programul pilot, o provocare şi pentru profesori

"Suntem şi fizic şi online, deci trebuie să aibă un bun management al timpului, gestionarea emoţională... pentru că nu cunoştinţele sunt problema în timpul unui examen, ci emoţiile, stresul, panica" a spus profesoara de chimie Florina Ianculescu.

Programul pilot este o provocare şi pentru profesori, care trebuie sa învete sa colaboreze mai bine unii cu alţii.

"Ca în orice organizaţie sunt unii colegi care au primit cu entuziasm, mulţi care au venit cu idei, au fost şi unii care au spus că nu se poate şi este sfârşitul lumii" a spus directorul Colegiului Național Bănățean, Sorin Ionescu.

"Acest proiect ne vine ca o mănușă pentru că avem clasele de real, care dau bac la biologie, deci vin fizic şi fac pregătirea cu noi pentru examen. Dar avem şi clasele din uman unde această materie este fie însumată ca ştiinţa, fie e opţional aleasă de acasă" a spus Rodica Beicu, profesor de Biologie.

La nivel național, alte 17 licee au fost incluse de Ministerul Educației în programul școlilor-pilot.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰