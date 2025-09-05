Mai sunt doar 3 zile până la începerea noului an școlar. Orarul elevilor nu este încă stabilit, iar informațiile despre programul din prima zi întârzie să apară. Ministrul Educaţiei a transmis un mesaj ferm, atât pentru părinți, cât și pentru profesori.

În ce mod începe şcoala, rămâne un mister atât pentru părinţi, cât şi pentru profesori, cu doar trei zile rămase până la intrarea în anul şcolar 2025-2026. Sindicaliştii din Educaţie îi îndeamnă pe dascăli să boicoteze debutul anului şcolar, pentru a scăpa de măsurile fiscal-bugetare luate în sistemul de învăţământ în luna iulie.

Sindicatele din educaţie au pregătit pentru prima zi de şcoală un miting de protest

Diminuarea remuneraţiei la plata cu ora, tăierea unor sporuri, comasarea de şcoli, creşterea normei didactice şi creşterea numărului de elevi la clasă, precum şi modificarea metodologiei de acordare a burselor pentru elevi - sunt printre măsurile care îi scot în stradă pe cei din Educaţie.

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Daniel David spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe public cum va începe şcoala în unităţile lor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie. În acest context tensionat, David este de părere că dascălii trebuie să fie în clasă, așa cum îi obligă nu doar fișa postului, ci și vocația, iar luni, îi vor primi pe elevi în sălile de clasă. Sindicatele din educaţie au pregătit pentru prima zi de şcoală un miting de protest care se va desfăşura la Bucureşti şi la care sunt aşteptaţi să participe peste 30.000 de profesori.

