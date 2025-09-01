Daniel David, ministrul Educaţiei, a vorbit ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator, Antena 1. Ministrul spune că "şcoala va începe cu siguranţă pe 8 septembrie".

INTERVIU. "Începe sau nu începe şcoala pe 8 septembrie?". Daniel David, mesaj pentru părinţi şi profesori

Daniel David, ministrul Educaţiei, este ferm: "Părinţilor le transmit că şcoala va începe pe data de 8 septembrie". Daniel David a vorbit ÎN EXCLUSIVITATE pentru Observator, Antena 1, despre începutul anului şcolar, reforma dură din Educaţie, ameninţările profesorilor, dar şi despre...eternele toalete din fundul curţii în cazul şcolilor din mediul rural.

INTERVIU Daniel David: "Şcoala va începe pe 8 septembrie"

Ministrul Educaţiei a declarat că lunea viitoare, pe 8 septembrie, elevii vor intra cu siguranţă la ore.

"Nu cred că vor fi şcolile goale. Dacă se va întâmpla acest lucru - Doamne, fereşte - ar trebui să fie cazuri extrem-extrem de rare", a spus Daniel David.

"Copiii trebuie să vină la şcoală, şcolile vor fi pregătite. Am văzut şi poziţia sindicatelor, mi se pare, din perspectiva unui sindicat, ca să spun aşa, o perspectivă corectă. În sensul că vor fi şi la şcoală. Nu ştiu câte şi ce activităţi vor face, dar cu siguranţă copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi, probabil că unii profesori vor desfăşura activităţile în mod obişnuit, în mod normal, atfel încât - da - şcoala va începe în data de 8", a completat el.

Mai multe din interviul acordat de Daniel David vezi diseară la Observator, Antena 1, de la ora 19:00, cu Alessandra Stoicescu.

Daniel David: "Nu e un context care să ne bucure"

"Sigur, nu într-un context care să ne bucure, sunt măsurile de criză pe care le vedem cu toţii. Sunt măsuri care generează nemulţumiri", a mai adăugat Daniel David.

Ministrul Educaţiei: "Am luat măsuri pentru a plăti salarii şi burse"

Daniel David a mai vorbit despre planul care prevede mutarea unor profesori, dar şi despre măsurile luate pentru a - spune el - asigura plata salariilor dascălilor până la finalul anului.

"Încă nu avem toate datele, adevărul este că nu le avem.

Au fost nişte măsuri care au trebuit luate pentru a putea plăti salariile şi bursele până la finalul anului şi pentru a putea gândi un buget care să ne asigure nu doar funcţionarea, ci şi - sper eu - dezvoltarea începând de anul viitor", a mai spus ministrul Educaţiei.

Daniel David, despre şcolile cu toaletă în curte

"Avem şi şantiere în PNRR. Cu toaletele în curte este ceva greu de înţeles. La început de an, ştiind discuţiile de dinainte să fiu ministru, cu aceste toalete din curte, am cerut tuturor inspectoratelor să îmi trimită situaţia cu toate şcolile care erau într-o astfel de situaţie. Am prins în buget, cred că erau 175 de unităţi şcolare care mai aveau toaletă în curte, dar în diverse grade. 159 erau în situaţia în care începuseră deja nişte lucrări, iar celelalte încă nu demaraseră nicio lucrare. Şi atunci am dat un buget cu speranţa că vor fi gata până la începutul anului. Mulţi au progresat, dar nu toţi. Asta deşi Ministerul şi-a făcut treaba, banii sunt în buget, aşteptăm doar să îi deconteze", a conchis el.

