Clopoțelul a sunat din nou. Şcolile s-au redeschis astăzi, după o vacanță binemeritată atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Gata cu relaxarea, începe ultimul sprint. Nouă săptămâni pline, pe repede înainte. Teste, teze și emoții cât cuprinde. Pentru cei mai mari, miza e şi mai mare. Vin admiterea la liceu și examenul de Bacalaureat. Asta dacă nu cumva dascălii vor organiza din nou o grevă generală.

Dar cui nu îi place în vacanţă! Şi ca să nu se risipească amintirile, prima lecție la clasa a treia a fost una pe sufletul copiilor - Povestea mea de Paşte.

Reporter: Ce-ai făcut în prima zi de vacanţă?

Elev: Am dormit mai mult, ne-am pregătit să facem curăţenie şi am aşteptat să vină Paştele.

Pe scurt, vacanța a fost prea scurtă. Iar gândul deja fuge la următoarea pauză mare: vacanța de vară. Până atunci însă începe adevăratul maraton. Urmează 9 săptămâni de școală intensă, cu evaluări peste evaluări

Luna mai vine cu multe provocări pentru elevi, dar şi pentru părinții lor. Evaluările de la clasele a două, a patra, și a șasea încep în 12 mai, iar anul acesta, în premieră, vor testa și nivelul de alfabetizare pentru copii. Înscrierile la clasa zero se încheie în dată de 6 mai, iar cele pentru grădiniță încep în dată de 25 mai. Luna iunie vine cu alte provocări, pentru ce mai mari - evaluarea națională și examenul de bacalaureat.

Asta dacă boicotul anunţat de sindicatele din educaţie nu va strica planurile pentru cei mari. "Cred că nu se va întâmpla să avem boicot masiv, în cazul în care va trebui, colegii se vor organiza am fost totuși de partea copiilor, știu, totuși lumea zice - de ce copiii noștri de acasă suferă. E greu, că totuși a fost o vacanță lungă. Și va fi un modul lung și foarte aglomerat", a declarat Daniela Voinea, director şcoală.

La clasa a XII-a se simt emoţiile cel mai tare. După Bac, vine şi admiterea la facultate.

Elev: Urmează pregătiri pentru admiterea la facultate, pentru bacalaureatul care contează în procent de 30%.

Reporter: La ce facultate mergi?

Elev: La universitatea de arhitectura.

Elevă: Am emoţii, dar facem destul de multă pregătire. Avem profesori şi la şcoală şi la meditaţii care ne susţin. Nu este chiar atăt de stresat, dar am totuşi emoţii.

Reporter: Unde dai?

Elevă: La drept, deci nu plec din ţară.

Pentru clasa a VIII-a, admiterea la liceu are loc în luna iulie. Repartizarea computerizată se desfăşoară pe 22 iulie.

