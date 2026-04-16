Trupa „Minunații” va susține un concert în unitatea cu cele mai multe înscrieri la Olimpiadele Preșcolarilor

Trupa „Minunații” se alătură ediției 2026 a campaniei naționale „Olimpiadele Preșcolarilor”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Noutatea acestei ediții este un premiu care poate mobiliza grădinițele participante: unitatea de învățământ care va înscrie cei mai mulți copii în concurs va primi un concert susținut de trupă.

de Redactia Observator

la 16.04.2026 , 14:13
„Olimpiadele Preșcolarilor” este un proiect adresat copiilor cu vârste între 3 și 6 ani din grădinițele de stat și private. Campania pune accent pe competențele și abilitățile formate în primii ani de educație, într-o etapă în care dezvoltarea copiilor este rapidă și vizibilă, iar implicarea cadrelor didactice și a părinților contează mult.

Prezența trupei Minunații în campanie vine firesc într-un proiect construit pentru vârste mici, unde partea educațională trebuie să rămână apropiată de universul copiilor.

Noi știm că fericirea se măsoară în surprize și emoții trăite împreună. Suntem onorați să facem parte din ediția de anul acesta a proiectului Olimpiadele Preșcolarilor și mulțumim organizatorilor pentru oportunitate!”, au transmis artiștii din trupa Minunații.

Prin „Olimpiadele Preșcolarilor”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României continuă unica inițiativă națională dedicată exclusiv vârstei preșcolare. Proiectul urmărește să aducă în atenție importanța educației timpurii și să ofere copiilor contexte în care ceea ce învață în grădiniță poate fi valorizat public.

Participarea la „Olimpiadele Preșcolarilor” 2026 este gratuită, iar înscrierile se fac pe platforma Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

