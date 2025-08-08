Avem în jur de 200.000 de copii geniali, cu o capacitate intelectuală impresionantă, dar statul nu face nimic să-i sprijine. Este şi cazul lui Eduard, un elev de 11 ani din Caracal care a reuşit să ia locul întâi la unul dintre cele mai prestigioase competiţii de matematică din lume. Este la a treia medalie de aur din palmaresul lui - şi ar fi putut fi mai multe. Singurul lucru care îl ţine pe loc sunt posibilităţile materiale. Părinţii lui fac apel la autorităţi pentru a-i susţine performanţele.

"Bravo, campionule! Bravo!"

Aşa a fost primit Eduard în aeroport: ca un adevărat campion. La numai 11 ani, se întoarce victorios de la unul dintre cele mai prestigioase concursuri de matematică din lume: Olimpiada Internațională de Matematică "Copernicus". A fost singurul participant din Europa şi a concurat cu alţi 70 de copii din lume. Cu medalia de aur la gât, Eduard a ascultat imnul României de pe scena din New York.

Este a treia medalie de aur obţinută anul acesta la competiţii internaţionale.

"De la International Math Challenge din Thailanda. Aici este de la Olimpiada International STEM. Nu am putut participa la runda globală, din cauza timpului în general, dar şi a banilor. Asta e tot din Thailanda, dar aceasta e medalia pentru runda globală. Şi aceasta e cea mai nouă medalie primită", a explicat Eduard.

Un mic geniu al matematicii

Eduard Florin Ștefan este un mic geniu al matematicii. Este elev la o şcoală din Caracal, iar pasiunea pentru cifre s-a născut încă de la prima întâlnire cu materia. Setea de cunoaştere şi curiozitatea ieşită din comun i-au fost remarcate imediat de cadrele didactice.

"El niciodată nu se mulţumea cu informaţiile pe care le transmiteam pe parcursul lecţiei. El cerea tot timpul informaţii suplimentare. Mai târziu, începând din clasa întâi, aveau caiete suplimentare. Voia să mă încânte când venea lunea la şcoală cu caiete întregi lucrate cu probleme", a povestit Mihaela Ruţă, învăţătoarea lui.

Ambiţie incredibilă, determinare şi multă muncă. Sunt secretele din spatele reuşitelor lui Eduard. Dar şi o familie care l-a susţinut în parcursul lui excepţional.

"Edi este un copil foarte organizat. Lucrează probleme, şi le alege singur, lucrează pe platforme, mai face diverse cursuri online. Cursuri de programare, de limba coreeană, japoneză", a explicat Anca Maria Ștefan, mama băiatului.

Susţinerea financiară, singurul obstacol în ascensiunea sa

Pe lângă matematică, Eduard este pasionat și de astronomie, iar visul său este să lucreze într-o zi la NASA. Drumul lui Edi spre succes întâmpină însă obstacole de ordin financiar.

"Sunt competiţii la care nu-l putem susține, avem doi copii, trebuie să-i susţinem pe amândoi, şi cel mare merge în competiţii internaţionale", a declarat mama campionului internaţional.

Participarea la olimpiada din Statele Unite a fost posibilă doar cu sprijinul unor sponsori privați. Costurile au fost de peste 5.000 de euro.

"Ca şi regret, din cauza banilor, Edi nu a putut participa în luna iunie la un alt concurs internaţional de matematică organizat în Singapore. Fac un apel la autorităţile locale, la autorităţile judeţene, să putem să-i ajutăm pe aceşti tineri extraordinari", a transmis Dumitru Marian, directorul şcolii la care învaţă Eduard.

În România, se estimează că există aproximativ 200.000 de copii supradotați academic cu vârsta sub 15 ani.

