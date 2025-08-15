Acum câţiva ani, să ştii engleza era un atuu de neegalat la interviul de angajare. Acum, este ceva cât se poate de normal, o condiţie obligatorie. Limbile exotice fac diferenţa între un salariu mediu şi unul de top, chiar şi în cazul tinerilor fără experienţă în muncă. În Bucureşti, Cluj sau Iaşi, angajaţii care cunosc japoneza, chineza sau coreeana pot câştiga cu până la 50% mai mult decât colegii lor. Iar cererea este în continuă creştere.

Alex este doar unul dintre cei care învaţă o altă limbă decât cele uzuale sau predate la şcoala românească.

"Învăţ limba arabă deoarece mulţi oameni din lume o vorbesc, ceea ce înseamnă că mi-este mai uşor să mă conectez cu diverse persoane. Are un alfabet unic şi o caligrafie superbă. Poate fi atât amuzantă, cât şi provocatoare", mărturiseşte Alex.

"În cazul limbii arabe avem un sistem de scriere diferit, gramatică diferită, pronunţie cu sunete care nu există în alte limbi. Greul se măsoară în funcţie de dorinţa cursantului", susţine Boibeica Mariş, profesoară de limba arabă.

Cursurile de limbi străine sunt extrem de căutate în ultima perioadă, pentru că sunt cea mai rapidă cale către un job fără prea mult efort. Companiile caută vorbitori de limbi asiatice sau nordice pentru a colabora cu clienţi din toată lumea. Sunt puţini candidaţi, iar aceste competenţe devin aur pentru angajatori.

"În România, de destul de mulţi ani, am observat cu toţii o creştere a numărului de companii care angajează vorbitori de limbi străine. Este vorba de companii din domeniul serviciilor. Cunoaşterea unei limbi străine exotice aduce un bonus considerabil", spune Oana Datki, specialist în resurse umane.

Vine cunoaşte o limbă străină exotică câştigă un salariu peste media pieţei.

"Japoneză, chineză, coreană sau arabă; sunt printre cele mai greu de învăţat limbi din întreaga lume, dar şi printre cele mai bine plătite. Vorbim de salarii ce pornesc de la 2.000 de euro chiar pentru un început de carieră", spune Oana Bogdan, reporter Observator.

"În ultimii 4-5 ani au început să fie mult mai cautate decât înainte. Avem zeci de studenţi anual care se înscriu la cursurile de limbi exotice. Reprezintă un atuu în CV-ul candidaţilor, asta dacă vorbim despre adulţi. Sunt plătite cu 30-40% mai bine pe piaţă decât limbile europene", potrivit Verei Bucoveanu, fondatoarea unei şcoli de limbi străine.

Peste 60% dintre anunţurile cu joburi de anul acesta au printre criteriile principale cunoaşterea a cel puţin o limbă străină.

