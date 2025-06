"În zona învăţământului superior cred că lucrurile cheie, şi acolo au fost multe lucruri, dar cred că cel mai important este cel legat de definirea misiunii universităţii. Suntem mult mai transparenţi faţă de viitorii studenţi, faţă de propria comunitate, faţă de societate atunci când ne-am asumat o anumită misiune şi dăm forţă universităţilor care vor trebui să fie evaluate prin prisma misiunii pe care şi-au asumat-o, nu prin alte criterii", a declarat, sâmbătă, Daniel David, care şi-a prezentat un bilanţ al mandatului.

El a precizat că o universitate care doreşte să organizeze masterat într-un domeniu pentru care nu are licenţă poate să o facă.

"De asemenea, tot la nivel universitar am eliminat blocajele administrative în ceea ce priveşte organizarea programelor academice şi am ţinut doar criteriile de calitate, astfel încât o universitate care doreşte să organizeze masterat într-un domeniu să poată să o facă chiar dacă nu are licenţă în acel domeniu, dar îndeplineşte criteriile de calitate pentru organizarea acelui masterat, spre exemplu. Cred că este un demers important, nu l-am inventat eu, reprezintă set de bune practici europene şi internaţionale dar în România nu am avut acest lucru", a mai afirmat ministrul Educaţiei.

