O elevă de la un liceu din Capitală, ridicată în aer de 600 de baloane cu heliu: "Parcă eram într-un vis"

Un experiment inedit a avut loc astăzi la Liceul Teoretic Școala Mea din Capitală. Elevii au reușit să ridice în aer o colegă de clasa a 5-a folosind sute de baloane umflate cu heliu. Proiectul face parte din Impossible Challenge, o provocare lansată după ce un aventurier britanic a rămas paralizat după un accident de alpinism.

de Marko Pavlovici

la 14.11.2025 , 21:51

Tamara, o elevă de 11 ani, a plutit preţ de câteva minute deasupra curții școlii.

"Pentru a ridica în aer copilul de 23 de kilograme au fost pregătite peste 600 de baloane umflate cu heliu. Nu e doar o cifră spectaculoasă. Fiecare balon face parte dintr-un calcul exact și dintr-un experiment care testează limitele gravitației.", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

"Mi s-a parut de parcă eram într-un vis și de parcă stăteam în aer și fără să mă mișc. M-am simțit foarte veselă, pentru că a fost, iar din nou, o experiență pe care nu o să o uit niciodată.", a declarat Tamara Buduluş, eleva ridicată în aer

A fost nevoie de ore întregi de calcule, formule și simulări pentru momentul lansării. Elevii au învățat să lucreze împreună, să testeze idei și să aplice știința într-un mod practic.

"Am calculat câte baloane trebuie să fie pe fiecare strat, câte straturi să fie, câtă sfoară să fie pe fiecar strat, cât e nevoie.", a spus ROBERT GÎGIU-TOPAN.

"Am putut să deducem o formulă pe care am folosit-o pentru calcul. Noi am luat și o marjă de eroare ca să ne asigurăm că poate să decoleze.", a declarat un elev. 

Pe lângă știință, proiectul a fost o lecție despre munca în echipă, creativitate și încredere în propriile forțe.

"A fost o provocare la nivel de şcoală. Copiii au fost interesaţi şi se pare că totul a decurs foarte bine.", a adăugat Carmen Diaconu, profesoară de fizică

Impossible Challenge a fost gândit pentru a-i provoca pe tineri să depășească limite și să aplice știința în mod practic.

"Ce a fost astăzi a fost o lecţie despre rezilienţă, despre felul în care trbuie să te identifici şi să îţi cauţi resursele pentru a atinge obiectivele persoanele.", a declarat Corina Stoicescu, Director Liceul Teoretic Şcoala Mea.

"A apărut o încercare, a fost trimisă pentru toate școlile, pentru a motiva un domn, pe nume de Darren Edwards, care a suferit un accident teribil, nu mai poate să meargă. Cu toate astea, el va merge 330 de kilometri la Polul Sud pe schiuri adaptate pentru el.", a spus Gabriel Criveanu,  profesor de fizică

Darren Edwards a doborât mai multe recorduri mondiale. A participat la șapte maratoane în șapte zile pe șapte continente, în scaun cu rotile.

