Abia a început școala și deja pauzele s-au transformat într-un mic festival al gusturilor. Unii elevi scot din ghiozdan pachețele pregătite cu grijă de părinți, alții preferă să-și cheltuiască banii de buzunar pe ce le face cu ochiul la chioșcul sau la fast-food-ul din apropierea şcolii. Alegerea nu ține doar de poftă, ci și de buget ori obiceiurile fiecăruia. Un lucru este sigur, odată ce s-a sunat de pauza de prânz se vede clar cine este fanul sandvișului de acasă și cine nu rezistă fără o felie de pizza.

La capitolul obiceiuri alimentare, elevii se împart în două tabere. În județul Gorj, de pildă, tot mai mulți aleg să savureze la prânz gustările pregătite cu grijă de acasă. Iar pentru părinți, asta e garanția că știu exact ce ajunge în pachețelul copiilor.

Reporter: Ce preferi să iei la şcoală? Bani de buzunar sau pacheţel?

Elev: Pacheţel!

Reporter: De ce?

Elev: Pentru că e mult mai sănătos, în primul rând, iar în al doilea rând îţi poţi alege de-acasă ce doreşti să îşi iei.

"Pachetul de acasă este cel mai indicat. Este şi sănătos şi ne asigurăm ce punem în pachet. Nu ştim ce vând "profesioniştii" pentru profit. Mai ales că de multe ori că cei mici se plâng că îi doare stomacul", spune un părinte.

La polul opus sunt părinții mereu pe fugă, care sunt prinși între serviciu și grijile de zi cu zi şi nu mai apucă să pregătească pachețelul pentru școală. În schimb, se asigură că cei mici pleacă dimineața cu un bănuţ în buzunar, ca să își cumpere singuri ce poftesc la prânz.

Specialiștii spun însă că un pachețel sănătos nu e complet fără fructe și legume proaspete, pe lângă sandvișul de bază.

"În niciun caz în pachet nu trebuie să se găsească mezeluri, dulciuri, produse de patiserie, de cofetărie, dulciuri rafinate. Eu aş recomanda ca în pachet să se găsească pâine integrală cu brânză pentru un aport de calciu şi minerale", spune Cristina Cornoiu, medic.

Iar ca energia să țină toată ziua, copiii ar trebui să bea între jumătate și trei sferturi de litru de apă pe durata orelor curs.

