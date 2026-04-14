România, pe locul I în Europa la Olimpiada de Matematică pentru fete. Trei medalii de aur și una de bronz

Performanță de excepție pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru fete 2026. Lotul țării noastre a obținut locul I în Europa și locul al doilea la nivel mondial, într-o competiție desfășurată în Franța, la Bordeaux, la care au participat peste 240 de eleve din 66 de țări. Trei medalii de aur și una de bronz au adus România în topul clasamentului.

Elevele din România, cele mai bune din Europa la Matematică - Ministerul Educaţiei | Facebook

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, competiția din Franța a reunit 247 de concurente din 66 de țări.

Mălina-Carla Pavel de la Colegiul Național "Alexandru Odobescu" din Pitești a obținut medalia de aur, cu cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale, Aida Mitroi și Carina Maria Viespescu de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București au primit tot medalie de aur, iar colega lor Ioana Stroe medalie de bronz, scrie Agerpres.

Echipa României a fost coordonată de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

Articolul continuă după reclamă

Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru astfel de competiții la care participă România în anul școlar 2025 - 2026.

Coordonarea științifică a lotului a fost asigurată de conducerea Societății de Științe Matematice din România (SSMR), iar cea organizatorică de Ministerul Educației și Cercetării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰