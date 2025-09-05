Cu poarta închisă. Aşa îi prinde prima zi de şcoală pe elevi şi preşcolari. Cum arată orarul copiilor nu e decis oficial nici până la această oră. Dacă preşedintele României ne-a declarat că merge la festivitate, iar ministrul Educaţiei cere şcolilor să rămână deschise, părinţii au primit şi altfel de mesaje - profesorii vor participa la protest, drept urmare elevii nu vor fi prezenţi la şcoală. Dacă primesc sau nu absenţe, rămâne de văzut.

"Vă informăm că unitatea noastră de învăţământ se va alătura acţiunii de boicot (...). Prin urmare, elevii nu vor fi prezenţi la şcoală în această zi."

"Prima zi de şcoală, prima zi de protest! Dragi părinţi, vă chem pe toţi să fim o singură voce."

"Anul acesta nu se organizează nicio festivitate de deschidere."

"Nu se vor primi flori."

"Activitatea didactică se va desfăşura sub supravegherea profesorilor începând cu 9 septembrie."

Pe grupurile de părinţi curg notificările

Întrebarea tuturor e - în clase sau la uşa şcolii în prima zi de cursuri? Votul consiliului profesoral a fost cel care a decis orarul de luni în fiecare unitate de învăţământ.

"Noi ţinem cont de ceea ce au hotărâ. Elevii pot să vină în sălile de clasa, școală este deschisă, școală nu este închisă", spune Negrea Nicolae, directorul Colegiului G. Coşbuc Tg Jiu.

"E nasol, e rău. Ei sunt învățați cum am fost noi pe 8, pe 16 cum era înainte nu cu greve, cu prostii și toate magăriile. Trebuie să înceapă pentru că copiii nu sunt de vină. Abia așteptau să înceapă școală", spun părinţii.

La Colegiul Ion Luca Caragiale din București, elevii nu vor primi absenţe dacă lipsesc luni. Iar la Colegiul Gheorghe Lazăr, copiii şi părintii ies în stradă alături de dascăli. Scena ar fi fost deja pregătită dacă decizia profesorilor nu ar fi schimbat şi programul primei zilei de şcoală. Acum liceenii nu vor fi întâmpinaţi cu aplauze cu baloane și cu imnul la Colegiul Ion Luca Caragiale. Doar cei nou veniţi vor face o mică întâlnire cu diriginţii.

"Pentru prima dată în viață mea și de elev și de profesor și de director, pentr mine este foarte trist, nu iar fi trebuit să se ajungă acolo, nu înseamnă că nu înțeleg. 03 17 majoritatea vor merge la protest ori ești la școală ori ești la protest", spune Andreia Bodea, director I.L. Caragiale.

De cealaltă parte, ministrul Educaţiei cere profesorilor să nu închidă şcolile

Daniel David, ministrul Educaţiei: Copiii trebuie să vină la şcoală, şcolile vor fi pregătite. u știu ce activități și câte vor face, dar copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi

Reporter: Nu vor fi şcolile goale luni?

Daniel David, ministrul Educaţiei: Nu cred că vor fi școlile goale, dar dacă Doamne Ferește s-ar întâmplă acest lucru, ar trebui să fie cazuri extrem extrem de rare.

Şi preşedintele României a declarat că e pregătit de festivitate luni.

"Pentru moment pe rețeaua de părinți nu am primit informația asta, deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală la așa cum ne-am dus în fiecare an s-o lăsăm pe fetiță să stăm pe lângă careu pe acolo", spune Nicuşor Dan, preşedintele României.

Sindicatele din Educaţie anunţă că revoltă va continuă şi după prima zi de şcoală.

"Boicotul tot ce înseamnă festivitățile de deschidere, vom fi doar în clasa cu elevii. Iar din dată de 9 vom face acel boicot pe modelul magistraților, în care nu vom face altceva decât să fim prezenți în clase, dar actul didactic nu va fi cel pe care îl așteaptă", spune George Purcaru, vicepreședinte FSLI.

