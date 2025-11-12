Profesorul Sorin Costreie va fi numit de Nicuşor Dan consilier prezidenţial pe educaţie

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că îl va numi consilier prezidenţial pe educaţie pe profesorul universitar Sorin Costreie.

Valentin Sorin Costreie este profesor de filosofie la Universitatea din București şi consilier onorific al ministrului Educaţiei, Daniel David.

Preşedintele Nicuşor Dan a admis că a întârziat cu numirea unui consilier prezidenţial pe domeniul educaţiei. "Am zis două luni, au trecut două luni, n-am făcut ce am zis că voi face. Consilier, probabil că săptămâna asta. Vom numi prin decret, pentru educaţie. Domnul Costreie (Sorin Costreie, nr.) va fi", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.

"Imediat ce domnia sa va fi numit consilier pentru educaţie, va contacta sindicatele, va contacta ministerul, va cere de la fiecare dintre aceste două părţi date relevante, de exemplu cu cât s-a redus numărul de oameni care făceau plata cu ora, câţi dintre profesori nu acoperă exact disciplina pentru care ei sunt... în fine, toate datele pe care sindicatele sau ministerul le consideră relevante şi vom avea o discuţie cu datele pe masă, ca să vedem unde suntem", a precizat şeful statului.

Articolul continuă după reclamă

Sorin Costreie, fost prorector al Universității din București, a ocupat în trecut mai multe poziții de conducere în mediul universitar. A fost consilier pentru mai mulți premieri liberali între 2020 și 2023 și a sprijinit reformele educaționale promovate în acea perioadă, inclusiv controversatele legi Iohannis-Deca, potrivit edupedu.ro. A fost inclusiv consilier al premierului Nicolae Ciucă. În plan internațional, este președinte al rețelei universitare europene UNICA și coordonator CIVIS pentru Universitatea din București.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰